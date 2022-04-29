Прокуратура споткнулась о ямы на Московском шоссе. «Автодор» получил от ведомства представление

Прокуратура Пушкинского района Петербурга проверила состояние дорог на подведомственной территории и нашла на нескольких улицах ямы. Как сообщает пресс-служба ведомства, представление об устранении нарушений было вынесено главе АО «Автодор».



Ведомство нашло ямы и выбоины на улицах Школьной, Вишерской, а также на Московском шоссе в поселке Шушары. За содержание дорог общего пользования регионального значения в границах района, согласно госконтракту, отвечает АО «Автодор». В частности, компания должна обеспечивать, чтобы магистрали находились в нормативном состоянии.

