В стационарах Петербурга медленно, но верно снижается число ковидных больных

С коронавирусом и пневмониями в петербургских стационарах лечится 1361 человек (днем ранее их было 1 376). За последние сутки туда поступило 113 больных, выписалось 114, в реанимации находятся 188 пациентов, а 42 подключены к аппаратам ИВЛ.



Согласно данным ежедневной эпидемиологической справки Смольного от 29 апреля, еще 6 168 горожан с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно. На карантине сидит 141 человек — на 33 меньше, чем накануне.



Всего для пациентов с коронавирусом и пневмониями в городе развернуты 1 509 коек.

