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    COVID-19

    В стационарах Петербурга медленно, но верно снижается число ковидных больных

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    С коронавирусом и пневмониями в петербургских стационарах лечится 1361 человек (днем ранее их было 1 376). За последние сутки туда поступило 113 больных, выписалось 114, в реанимации находятся 188 пациентов, а 42 подключены к аппаратам ИВЛ.

    Согласно данным ежедневной эпидемиологической справки Смольного от 29 апреля, еще 6 168 горожан с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно. На карантине сидит 141 человек — на 33 меньше, чем накануне.

    Всего для пациентов с коронавирусом и пневмониями в городе развернуты 1 509 коек.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом (накануне — 487). При этом врачам удалось вылечить 569 пациентов, ещё 101 был госпитализирован, а летальную статистику пополнили 16 смертей. Лидирует по количеству заболевших Москва, Петербург — на втором месте.

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