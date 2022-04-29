    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-з

    766мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Во время ремонта помещения на Невском проспекте нашли сейф с тремя пистолетами

    2707
    3 комментария

    Подозрительное «наследство» нашел в сейфе петербуржец, который после смерти отца делал ремонт в помещении в центре Петербурга.

    Полицию вызвали на первый этаж дома 139 накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. По предварительной информации, звонок в МВД сделал 27-летний рабочий, который вместе с новым владельцем вскрыл сейф, найденный в помещении. В нем оказалась россыпь патронов и три пистолета — вальтер, браунинг и один с надписью FB на рукояти.

    Полиция изъяла находку и направила экспертам.

    Проводится проверка.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Karl_Ivanovich
    Надпись FB на рукояти - вероятно, "Радомский оружейный завод "Лучник" (польша) - Fabryka Broni „Łucznik” – Radom.
    lamer
    Молодцы. Три гуся пролетели мимо.
    VKuser2851963
    третий ствол это польский fabryka broni ?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close