Во время ремонта помещения на Невском проспекте нашли сейф с тремя пистолетами

Подозрительное «наследство» нашел в сейфе петербуржец, который после смерти отца делал ремонт в помещении в центре Петербурга.
Полицию вызвали на первый этаж дома 139 накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. По предварительной информации, звонок в МВД сделал 27-летний рабочий, который вместе с новым владельцем вскрыл сейф, найденный в помещении. В нем оказалась россыпь патронов и три пистолета — вальтер, браунинг и один с надписью FB на рукояти.
Полиция изъяла находку и направила экспертам.
Проводится проверка.