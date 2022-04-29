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    В Новом Девяткино сгорел фургон, а через 9 дней — соседний грузовик. Хозяин у них один

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    У жителя Всеволожского района Ленобласти с разницей в неделю с небольшим на одном и том же месте сгорели две машины. Обеими он не пользовался несколько лет, даже не переоформив в ГИБДД после покупки.

    В 3:53 28 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома 6 по Флотской улице в деревне Новое Девяткино горит автомобиль, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. Прибыв на место, правоохранители установили, что на неохраняемой придомовой территории при неизвестных обстоятельствах загорелся грузовик Yuejin 2007 года выпуска. В итоге у него выгорела кабина. Люди при пожаре не пострадали. Сумма ущерба устанавливается.

    По базе машина принадлежит 39-летнему мужчине, но тот в 2015 году продал ее 48-летнему жителю Нового Девяткино. Новый владелец так и не поставил автомобиль на учет в ГИБДД и уже более четырех лет не эксплуатировал грузовик. А придя вечером с заявлением в полицию, мужчина рассказал, что это не первый пожар. Ночью 19 апреля в этом же месте загорелся его фургон 2007 года выпуска, стоявший рядом с Yuejin. Его он тоже купил в 2015 году, но не поставил на учет и не использовал. В полицию он тогда не обратился.

    По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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