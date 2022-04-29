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    В России может стать меньше сосисок и колбас из-за нехватки оболочек для них

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    20 комментариев

    Ассортимент российских колбас и сосисок может существенно сократиться из-за нехватки пищевых оболочек, ввоз которых в страну из ЕС теперь запрещен. Об этом 29 апреля сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

    Отечественное производство не сможет полностью удовлетворить спрос, объясняет директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков. Его компания занимается печатью на упаковках товаров для пищевой, медицинской, косметической промышленности и бытовой химии, среди клиентов — группа «Черкизово», входящая в пятерку крупнейших производителей колбасы и других мясных изделий.

    По словам Полякова, единственный крупный местный производитель оболочек — завод «Атлантис-Пак» в Ростове-на-Дону — «не имеет мощностей для удовлетворения общероссийского спроса и в любом случае в ближайшее время столкнется с отсутствием компонентов для производства, большая часть которых поступает по импорту из Европы».

    Производители колбас и другой мясной продукции ищут альтернативные способы доставки нужных компонентов в Россию — через страны, которые не ввели против нее санкции. Либо, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, придется заменять оболочку, а от чего-то отказаться вообще.

    Представитель завода «Атлантис-Пак» считает, что указанные санкции — это новые возможности для российских компаний, а полимерная оболочка для колбасных изделий, которую производит его компания, способна заменить импортную. Представитель Минсельхоза полагает, что отечественное производство колбасной оболочки «в совокупности с импортом» позволяют обеспечивать потребности производителей, а трудности с поставками компании решают «за счет переориентации на другие рынки и поиска альтернативных поставщиков».

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    Комментарии (20)

    serzh.ferro
    колбасу мы видим в бане, между ног у дяди Вани.
    Ванька Созин
    можно в банки стеклянные закатывать. колбаса Докторская 1 литр. сосиски Молочные 0,5 литра 🤣🤣🤣
    Piter Russo
    Продаваемые сейчас сосиски, сардельки, колбасы выполненные по ТУ - не соответствуют ни А и Б категориям.
    Некоторые из них не то что мясным продуктом назвать нельзя, они условно съедобны.
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