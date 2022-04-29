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    Троллейбус дымит, на крыше человек. Пожарные не стали тушить транспорт на Нахимова

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    1 комментарий

    В Василеостровском районе Петербурга утром 29 апреля оказалось ненадолго прервано троллейбусное движение.

    На улице Нахимова задымился троллейбус. Видео публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Похоже, что все пассажиры успели выйти, но скорая помощь приехала быстро. Не видел, чтобы кого-то забрали», — рассказывает очевидец.

    По данным городского ГУ МЧС, пожара как такового не было. Вызов на Нахимова, 9, поступил в 8:24. Пожарные выяснили, что в «проводящих проводах троллейбуса произошло короткое замыкание без последующего горения». Информации о пострадавших нет.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    у троллейбуса просто перекур =)
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