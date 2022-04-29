Доллар и евро на Мосбирже потеряли динамику

Открытие торгов на Московской бирже 29 апреля сенсаций пока не принесло.
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Открытие торгов на Московской бирже 29 апреля сенсаций пока не принесло.
Курс доллара вырос на
Индекс Мосбиржи поднялся на
14 апреля 2022, 10:12На открытии торгов доллар и евро растут
26 января 2022, 19:31Доллар по 80 рублей впервые с ноября 2020 года
25 марта 2022, 10:10Доллар и евро двинулись в противоположных направлениях, индексы растут
04 апреля 2022, 10:11Евро и доллар на Мосбирже движутся в разных направлениях
28 февраля 2022, 12:05Крутое пике рубля продолжается. На бирже установлены новые исторические рекорды
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