    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, зап

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Доллар и евро на Мосбирже потеряли динамику

    893
    обсудить

    Открытие торгов на Московской бирже 29 апреля сенсаций пока не принесло.

    Курс доллара вырос на 0,03 % — до 72,1 рубля. Курс евро не изменился, он составляет 75,37 рубля.

    Индекс Мосбиржи поднялся на 0,3 %, РТС — на 0,28 %.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close