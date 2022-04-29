Отряд космонавтов покидает Александр Скворцов, учивший робота Фёдора жить

Александр Скворцов, который, в частности, испытывал на борту МКС робота Фёдора, завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса. Об этом 29 апреля сообщает госкорпорация.
«На счету 105-го космонавта РФ три космических полёта общей продолжительностью 546 суток и два выхода в открытый космос. За время работы на МКС он провёл десятки экспериментов из разных областей науки по научной программе. Выполнил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъёмки и многое другое», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.
Скворцов также испытывал первого российского антропоморфного робота Фёдора, которого доставили на МКС в августе 2019 года, а в сентябре, после проведения экспериментов, вернули на Землю. Например, космонавт рассказывал, как Фёдор научился вытирать пот.