    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, зап

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Отряд космонавтов покидает Александр Скворцов, учивший робота Фёдора жить

    927
    1 комментарий

    Александр Скворцов, который, в частности, испытывал на борту МКС робота Фёдора, завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса. Об этом 29 апреля сообщает госкорпорация.

    ПоделитьсяПоделиться

    «На счету 105-го космонавта РФ три космических полёта общей продолжительностью 546 суток и два выхода в открытый космос. За время работы на МКС он провёл десятки экспериментов из разных областей науки по научной программе. Выполнил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъёмки и многое другое», — отмечается в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.

    Скворцов также испытывал первого российского антропоморфного робота Фёдора, которого доставили на МКС в августе 2019 года, а в сентябре, после проведения экспериментов, вернули на Землю. Например, космонавт рассказывал, как Фёдор научился вытирать пот.

    Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Леонтий
    А сам Федор где теперь?В Роскосмосе пылесосом служит?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close