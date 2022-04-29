Доставщика в зеленой форме ищут на севере Петербурга после нападения на 13-летнюю

Полиция Приморского района ищет доставщика-педофила после заявления о нападении на 13-летнюю школьницу.



Заявление в полицию накануне около восьми вечера принесла 46-летняя местная жительница, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. Она сообщила, что 13-летняя дочь подверглась нападению и сексуальным домогательствам около трех дня на Аллее Котельникова, когда возвращалась домой.



По описанию девочки, к ней пристал бородатый мужчина на вид 25–30 лет, который ехал на велосипеде и был в форме доставщика одной из служб, работающих в городе. Рюкзак у него был зеленого цвета.

