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    Доставщика в зеленой форме ищут на севере Петербурга после нападения на 13-летнюю

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    3 комментария

    Полиция Приморского района ищет доставщика-педофила после заявления о нападении на 13-летнюю школьницу.

    Заявление в полицию накануне около восьми вечера принесла 46-летняя местная жительница, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. Она сообщила, что 13-летняя дочь подверглась нападению и сексуальным домогательствам около трех дня на Аллее Котельникова, когда возвращалась домой.

    По описанию девочки, к ней пристал бородатый мужчина на вид 25–30 лет, который ехал на велосипеде и был в форме доставщика одной из служб, работающих в городе. Рюкзак у него был зеленого цвета.

    По заявлению проводится проверка.

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    Комментарии (3)

    263778851
    Это Дивелери походу
    Леонтий
    Курьера на каторгу.Будет знать как девочкам глазки строить.Надеюсь были свидетели,есть запись, ну хоть что-то кроме рассказа девочки надеюсь есть.Ну,в любом случае курьеру конец.
    Гера-Фотич
    Хотел Машу в в баул посадить, к деду с бабкой отвезти!
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