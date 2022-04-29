Мы пойдем другим путем. Из квартиры на юге Петербурга унесли драгоценности через дырку в полу

Завскладом медкомпании придется делать ремонт после «визита» квартирных воров в Кировском районе Петербурга.
33-летняя петербурженка вернулась домой накануне около трех дня и обнаружила в своей квартире на первом этаже дома 175 по проспекту Народного Ополчения дырку в полу, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. По предварительной информации, в квартиру заведующей складом известной петербургской медицинской компании воры пробрались из подвала, когда женщина около 8 утра ушла на работу, и похитили ювелирные изделия на сто тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».