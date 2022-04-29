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    Мы пойдем другим путем. Из квартиры на юге Петербурга унесли драгоценности через дырку в полу

    1967
    1 комментарий

    Завскладом медкомпании придется делать ремонт после «визита» квартирных воров в Кировском районе Петербурга.

    33-летняя петербурженка вернулась домой накануне около трех дня и обнаружила в своей квартире на первом этаже дома 175 по проспекту Народного Ополчения дырку в полу, стало известно «Фонтанке» 29 апреля. По предварительной информации, в квартиру заведующей складом известной петербургской медицинской компании воры пробрались из подвала, когда женщина около 8 утра ушла на работу, и похитили ювелирные изделия на сто тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии (1)

    266186220
    Они что-то знали, но обломались. Тетка хранила непосильно нажитое явно в другом месте......
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