Двухлетнюю девочку увезли из квартиры в центре Петербурга с ожогами

Врачи детской городской больницы № 1 спасают двухлетнюю девочку, которая опрокинула на себя кастрюлю с кипятком в Адмиралтейском районе.

Скорую в квартиру на улице Лабутина вызвали накануне в половине седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 апреля. Медики нашли в помещении девочку с ожогами по всему телу. Экстренно её увезли в стационар.



Там врачи диагностировали у нее ожоги 2–3 степени груди, спины, живота и ног. Её состояние оценивается как тяжелое.



Родственники сообщили прибывшим на место сотрудникам полиции, что малышка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Семья ребенка приехала в Петербург в феврале 2022 года.