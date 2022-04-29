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    Двухлетнюю девочку увезли из квартиры в центре Петербурга с ожогами

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    Врачи детской городской больницы № 1 спасают двухлетнюю девочку, которая опрокинула на себя кастрюлю с кипятком в Адмиралтейском районе.

    Скорую в квартиру на улице Лабутина вызвали накануне в половине седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 апреля. Медики нашли в помещении девочку с ожогами по всему телу. Экстренно её увезли в стационар.

    Там врачи диагностировали у нее ожоги 2–3 степени груди, спины, живота и ног. Её состояние оценивается как тяжелое.

    Родственники сообщили прибывшим на место сотрудникам полиции, что малышка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Семья ребенка приехала в Петербург в феврале 2022 года.

    Проводится проверка.

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