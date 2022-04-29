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    Россиян собираются штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых ВОЗ

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    19 комментариев

    Власти России могут отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств, объясняя это решение безопасностью граждан.

    Как пишут 29 апреля «Известия», 17 мая Госдума может принять законопроект в внесении в статью 6.33 КоАП изменений, которые разрешают штрафовать за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных медикаментов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Документ разработало правительство страны, правовое управление Госдумы, по данным издания, уже вынесло положительное заключение на него.

    «Если эту норму будут нарушать граждане, им будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям от 150 до 600 тыс. рублей, или им будет вынесено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам штраф будет грозить от 2 млн до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — отмечается в публикации.

    В профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству пояснили, что в России существует «серьёзная система контроля лекарственных средств», поэтому не следует опираться на «чей-то международный опыт», «пусть у нас поучатся».

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    Комментарии (19)

    Леонтий
    Решение логичное и вписывается в общую концепцию.Цель:экономия средств пенсионного фонда.
    274634262
    Как это может быть? Человек (не важно - гражданин РФ или иностранец) , допустим, прилетает в РФ из-за границы, где проживает постоянно, и у него в сумке его лекарство, которое он принимает по назначению своего врача. И за это его будут штрафовать????? Что за бред и дискриминация?
    266186220
    Выживут только сильные и здоровые. Разрешение на запрещенные лекарства будут получать члены партии или по представлению за особые заслуги.....
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