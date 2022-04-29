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    Пришло время лечить самокатчиков. О ДТП на улице Дудко напоминает пробитое стекло машины

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    14 комментариев

    С наступлением весны статистика ДТП неумолимо пополняется инцидентами с мотоциклами, велосипедами и самокатами. Об очередной такой аварии в Невском районе Петербурга сообщают очевидцы утром 29 апреля.

    «Соната» не смогла увернуться от вылетающего со двора самоката на ул. Дудко. Самокатчика увезли на скорой», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    На фотографиях с места ДТП — брошенный электросамокат и легковая машина с пробитым лобовым стеклом. Похоже, «Хёндэ» подхватила человека на капот. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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    Комментарии (14)

    Василий-3
    Запретить этих ... уже не удастся. Слишком хорошо эти фирмы смазывают чиновников. Почему не могут ввести хотя бы одно правило - как для машин, ехать только по правой стороне улицы. Тогда можно хоть идти так, чтоб тебе в спину не влепили.
    274431348
    о пешеходах НИКТО не думает, безразличие!
    274431348
    пока самих людей эта проблема не коснется- не поймут
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