Пришло время лечить самокатчиков. О ДТП на улице Дудко напоминает пробитое стекло машины

С наступлением весны статистика ДТП неумолимо пополняется инцидентами с мотоциклами, велосипедами и самокатами. Об очередной такой аварии в Невском районе Петербурга сообщают очевидцы утром 29 апреля.
«Соната» не смогла увернуться от вылетающего со двора самоката на ул. Дудко. Самокатчика увезли на скорой», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На фотографиях с места ДТП — брошенный электросамокат и легковая машина с пробитым лобовым стеклом. Похоже, «Хёндэ» подхватила человека на капот. Точные обстоятельства происшествия выясняются.