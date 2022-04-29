Кудрин сообщил о планах выехать из России и вернуться

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил общественность, что планирует съездить в Израиль. Об этом он написал в своём телеграм-канале, пояснив, что таким образом хочет «пресечь слухи до их появления».



«С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану», — подчеркнул чиновник.



В начале апреля после сообщений в телеграм-каналах и СМИ Кудрин подтвердил, что выезжал в Израиль, поездка на выходные, по его словам, была давно запланирована.

