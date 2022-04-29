В России усилят меры профилактики холеры

Дополнительные меры профилактики против холеры должны быть предприняты в России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на официальном сайте ведомства 28 апреля.
Отмечается, что цель – предотвратить возможный завоз и распространение холеры на территории России.
Чтобы избежать распространения холеры, предполагается усилить контроль за лабораторными исследованиями сточных вод, проводить тренировки по взаимодействию между ведомствами на случай предполагаемой вспышки, запасти диагностические среды и реагенты.
В срок до 1 июня нужно, в том числе, провести оценку госпитальной и лабораторной баз, а также теоретическую и практическую подготовку врачей.