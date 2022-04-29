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    В России усилят меры профилактики холеры

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    3 комментария

    Дополнительные меры профилактики против холеры должны быть предприняты в России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на официальном сайте ведомства 28 апреля.

    Отмечается, что цель – предотвратить возможный завоз и распространение холеры на территории России.

    Чтобы избежать распространения холеры, предполагается усилить контроль за лабораторными исследованиями сточных вод, проводить тренировки по взаимодействию между ведомствами на случай предполагаемой вспышки, запасти диагностические среды и реагенты.

    В срок до 1 июня нужно, в том числе, провести оценку госпитальной и лабораторной баз, а также теоретическую и практическую подготовку врачей.

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Холера может с Украины прийти.. антисанитария, валяющиеся трупы, проблемы с чистой водой, вдобавок еще дегенерат каннибал появился - погибших есть..
    xepnuminu
    халера в кремле засела давно.
    и кто её завёз только.
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