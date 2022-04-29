«ИзвЕните». В петербургской школе родители собрались в прокуратуру из-за речи педагога младших классов

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В отдельно взятом классе школы № 620 в Центральном районе разворачивается скандал на почве буллинга одного из учеников. Родители уверены, что ситуацию провоцирует учительница.

Третьеклассник принес домой из школы запись фрагмента урока. Изумленные родители услышали, как педагог обзывает детей «самыми тупыми на планете», произносит слово «мозги» с ударением на первый слог, а в адрес одного из детей говорит, что если бы его «не было», класс был бы лучшим в школе по успеваемости. А еще рассказывает, что мебель и книжки для учебы педагогам приходится «выпрашивать», а зарплата у них при этом маленькая — всего лишь 40 тысяч рублей.



Дети жаловались на грубость учительницы и раньше, но теперь родители получили доказательство и пишут заявление в прокуратуру. Они хотят добиться отстранения педагога от работы.

Запись монолога учительницы младших классов из школы № 620 Центрального района оказалась в распоряжении «Фонтанки». Поводом для разноса стало поведение ребят в преддверии выездной экскурсии.



«Такое ощущение, что вы самые тупые дети на этой планете, — звучит голос педагога. — Потому что, вы понимаете, когда вы родились, вам говорят: «Не трогай, это кака. А вот это — кушать вкусно». А что у вас к 10 годам с мозгом приключилось? Атрофировался?»

Учительница, судя по всему, хочет детям добра. Однако делает это в форме, которая вызвала серьезные вопросы у некоторых родителей в классе.

«Человек должен быть самоорганизованным. В школе вы этому учитесь. Когда вы станете старше, вы по привычке будете раньше вставать. Делать какие-то дела. Если у вас не будет самоорганизации, системы, дисциплины, вы в жизни ничего не добьетесь. Так и будете балбесничать и вырастете балбесами, — говорит учительница третьеклассникам. И начинает в своеобразной манере объяснять особенности устройства системы образования: — Вы пришли в государственное помещение, где вас окружают вещи государственные. Которые нам нелегким трудом даются. Мы выпрашиваем эту мебель, эти книги, чтобы вам легче училось. Вы этого не бережете. Зарплата у нас, учителей, маленькая. А вы нас не бережете».



«Вы говорили, 40 тысяч всего лишь», — вставляет кто-то из класса. То есть разговор о «маленьких зарплатах» с девятилетними людьми, судя по всему, происходил не впервые.

«Вам говоришь — не бегаем в коридоре, — продолжает учительница на записи. — Нет, выскакиваем, орем, бежим. Может, мне говорить: «Не дОлбимся головой о стенку», а вы выбежите и будете долбаться? Как специально это делаете. Может, мОзги на место встанут? Ужас. Вы самый худший класс в моей жизни. Самый худший. Вы один из лучших классов в школе по успеваемости».

«Мы?» — удивленно переспрашивают дети.

«Да, по успеваемости, — уточняет педагог. — Если бы вот еще товарища двоечника не было, мы были бы лучшими. А то от одного двоечника избавились, здрасьте, другой приехал. Но по поведению вы самый худший класс. Просто позорище».

Мальчик, в адрес которого учительница высказала пожелание, чтобы его «не было», учится в классе с сентября. Дарья, мама мальчика, рассказала, что до этого семья продолжительное время жила на Кипре, там же ребенок ходил два года в английскую школу. Но потом началась пандемия — и закрытие границ. Родители выбрали школу, которая оказалась поближе к дому. Когда сын начал жаловаться на грубость педагога в его адрес, Дарья поначалу списывала это на фантазии маленького ребенка. Но и другие родители стали замечать, что что-то не так.



«Я решила писать заявление в прокуратуру, когда узнала, что тех, кто опаздывает в школу, учительница сажает рядом с моим сыном в качестве наказания, — говорит Дарья. — И я поняла, что это уже какой-то фашизм. Я считаю, что таким педагогам не место среди детей, и хочу добиться отстранения этого педагога от работы с детьми».

Родителей возмущает не только грубость учительницы, но и то, что педагог, который ведет у их детей в том числе уроки русского языка, пишет с ошибками. И в доказательство прислали в редакцию скриншоты переписки, в которой педагог пишет «извЕните», «девчЕнки», «в течениИ 10 дней», «аТракцион» и тому подобное.

Дарья пыталась обсудить ситуацию со школьным психологом и с директором школы. «Два месяца назад я просила дать рекомендацию педагогу, как нужно вести себя с детьми, так как своим поведением учитель провоцирует вражду между учениками, — говорит женщина. — Психолог ответила уклончиво: «Я рекомендации дам, но вы же понимаете, не всё возможно». В феврале я встречалась с директором школы. Показала директору видео, которое снял мой ребенок. Директор удивилась. Также я показала нашу переписку с учителем и отметила, что профессионализм этого педагога вызывает у меня сомнения, так как она допускает страшные орфографические ошибки. И это не Т9, не механическое письмо и не опечатки, а действительно неграмотность. Директор заинтересовалась именно этими ошибками и пообещала взять дело под свой контроль. А когда узнала, что учитель наказывает детей, сажая за парту рядом с моим сыном, я попыталась снова встретиться с директором, но она ушла в отпуск до 5 мая».



Разговаривать с учительницей Дарья тоже пыталась. Но, по ее словам, ничем позитивным это не закончилось. Всё началось с того, что в родительском чате одна из мам обвинила сына Дарьи, что он «своровал ручку» у ее ребенка. «Я ответила, что поговорю с сыном, попросила не называть произошедшее «воровством», ведь он, скорее всего, просто взял и забыл отдать, — говорит Дарья. — Я обратилась к учительнице с просьбой проследить, чтобы на ребенка не навешивали ярлык и не обвиняли в воровстве. А педагог ответила, что на следующий день мой сын должен выйти к доске перед всем классом, извиниться за свой поступок и пообещать, что больше так не будет. Я спросила, а зачем так делать, словно он находится на суде перед другими детьми? Ведь это еще больше провоцирует конфликтную ситуацию. В ответ я увидела глухую стену».

О нездоровой обстановке в классе «Фонтанке» рассказал папа еще одного ученика.

«Мой ребенок жалуется, что учитель орет на детей и обзывает их, — рассказал отец третьеклассника. — Это носит не разовый характер. Когда я пытался поговорить с учительницей, она отвечала, что мой сын — «очень злой мальчик» и поэтому получает «по заслугам». Большинство родителей молчат, потому что школа обучает детей только до 4 класса, и семьи хотят дотерпеть и забыть всё как страшный сон. Но ведь этот педагог будет учить и других детей. Я тоже намерен добиваться отстранения этого педагога от работы».



Как рассказал «Фонтанке» юрист, знакомый с ситуацией, оскорбительное поведение педагога в адрес учеников может нарушать сразу несколько правовых норм. Согласно статье 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются права на уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Статья 9 Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусматривает, что «при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка». «Таким образом, в случае нарушения прав учащегося родители вправе обращаться в правоохранительные органы и органы в сфере образования за защитой и восстановлением нарушенных прав своего ребенка», — считает юрист.

Сама педагог на звонки и просьбы «Фонтанки» о комментарии в мессенджере не ответила, хотя сообщение прочитала. Более того, сам факт обращения в редакцию в классе стал известен еще до выхода публикации и вызвал раскол. Часть родителей встала на сторону педагога, а запись назвала «вырванной из контекста».



«Я решила, что мой ребёнок уже не пойдёт в эту школу, так как для него это теперь небезопасно, — говорит Дарья. — Несколько родителей из чата после того, как стало известно о том, что я передала вам материал, стали оскорблять меня и ребёнка и заявили, что в этом видео нет ничего плохого. И вообще, все беды из-за моего сына, и он сам провоцирует учителя. Больно, что «двоечник» в другой школе брал грамоты, медали и получал 4 и 5, а в этой школе сломали ребёнка».

В администрации Центрального района в ответ на запрос «Фонтанки» сообщили, что обращений родителей учеников школы № 620 по данной ситуации не поступало, по изложенным в запросе фактам проводится проверка.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»