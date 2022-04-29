«ИзвЕните». В петербургской школе родители собрались в прокуратуру из-за речи педагога младших классов

В отдельно взятом классе школы
Третьеклассник принес домой из школы запись фрагмента урока. Изумленные родители услышали, как педагог обзывает детей «самыми тупыми на планете», произносит слово «мозги» с ударением на первый слог, а в адрес одного из детей говорит, что если бы его «не было», класс был бы лучшим в школе по успеваемости. А еще рассказывает, что мебель и книжки для учебы педагогам приходится «выпрашивать», а зарплата у них при этом маленькая — всего лишь 40 тысяч рублей.
Дети жаловались на грубость учительницы и раньше, но теперь родители получили доказательство и пишут заявление в прокуратуру. Они хотят добиться отстранения педагога от работы.
Запись монолога учительницы младших классов из школы
«Такое ощущение, что вы самые тупые дети на этой планете, — звучит голос педагога. — Потому что, вы понимаете, когда вы родились, вам говорят: «Не трогай, это кака. А вот это — кушать вкусно». А что у вас к 10 годам с мозгом приключилось? Атрофировался?»
Учительница, судя по всему, хочет детям добра. Однако делает это в форме, которая вызвала серьезные вопросы у некоторых родителей в классе.
«Человек должен быть самоорганизованным. В школе вы этому учитесь. Когда вы станете старше, вы по привычке будете раньше вставать. Делать какие-то дела. Если у вас не будет самоорганизации, системы, дисциплины, вы в жизни ничего не добьетесь. Так и будете балбесничать и вырастете балбесами, — говорит учительница третьеклассникам. И начинает в своеобразной манере объяснять особенности устройства системы образования: — Вы пришли в государственное помещение, где вас окружают вещи государственные. Которые нам нелегким трудом даются. Мы выпрашиваем эту мебель, эти книги, чтобы вам легче училось. Вы этого не бережете. Зарплата у нас, учителей, маленькая. А вы нас не бережете».
«Вы говорили, 40 тысяч всего лишь», — вставляет кто-то из класса. То есть разговор о «маленьких зарплатах» с девятилетними людьми, судя по всему, происходил не впервые.
«Вам говоришь — не бегаем в коридоре, — продолжает учительница на записи. — Нет, выскакиваем, орем, бежим. Может, мне говорить: «Не дОлбимся головой о стенку», а вы выбежите и будете долбаться? Как специально это делаете. Может, мОзги на место встанут? Ужас. Вы самый худший класс в моей жизни. Самый худший. Вы один из лучших классов в школе по успеваемости».
«Мы?» — удивленно переспрашивают дети.
«Да, по успеваемости, — уточняет педагог. — Если бы вот еще товарища двоечника не было, мы были бы лучшими. А то от одного двоечника избавились, здрасьте, другой приехал. Но по поведению вы самый худший класс. Просто позорище».
Мальчик, в адрес которого учительница высказала пожелание, чтобы его «не было», учится в классе с сентября. Дарья, мама мальчика, рассказала, что до этого семья продолжительное время жила на Кипре, там же ребенок ходил два года в английскую школу. Но потом началась пандемия — и закрытие границ. Родители выбрали школу, которая оказалась поближе к дому. Когда сын начал жаловаться на грубость педагога в его адрес, Дарья поначалу списывала это на фантазии маленького ребенка. Но и другие родители стали замечать, что что-то не так.
«Я решила писать заявление в прокуратуру, когда узнала, что тех, кто опаздывает в школу, учительница сажает рядом с моим сыном в качестве наказания, — говорит Дарья. — И я поняла, что это уже какой-то фашизм. Я считаю, что таким педагогам не место среди детей, и хочу добиться отстранения этого педагога от работы с детьми».
Родителей возмущает не только грубость учительницы, но и то, что педагог, который ведет у их детей в том числе уроки русского языка, пишет с ошибками. И в доказательство прислали в редакцию скриншоты переписки, в которой педагог пишет «извЕните», «девчЕнки», «в течениИ 10 дней», «аТракцион» и тому подобное.
Дарья пыталась обсудить ситуацию со школьным психологом и с директором школы. «Два месяца назад я просила дать рекомендацию педагогу, как нужно вести себя с детьми, так как своим поведением учитель провоцирует вражду между учениками, — говорит женщина. — Психолог ответила уклончиво: «Я рекомендации дам, но вы же понимаете, не всё возможно». В феврале я встречалась с директором школы. Показала директору видео, которое снял мой ребенок. Директор удивилась. Также я показала нашу переписку с учителем и отметила, что профессионализм этого педагога вызывает у меня сомнения, так как она допускает страшные орфографические ошибки. И это не Т9, не механическое письмо и не опечатки, а действительно неграмотность. Директор заинтересовалась именно этими ошибками и пообещала взять дело под свой контроль. А когда узнала, что учитель наказывает детей, сажая за парту рядом с моим сыном, я попыталась снова встретиться с директором, но она ушла в отпуск до 5 мая».
Разговаривать с учительницей Дарья тоже пыталась. Но, по ее словам, ничем позитивным это не закончилось. Всё началось с того, что в родительском чате одна из мам обвинила сына Дарьи, что он «своровал ручку» у ее ребенка. «Я ответила, что поговорю с сыном, попросила не называть произошедшее «воровством», ведь он, скорее всего, просто взял и забыл отдать, — говорит Дарья. — Я обратилась к учительнице с просьбой проследить, чтобы на ребенка не навешивали ярлык и не обвиняли в воровстве. А педагог ответила, что на следующий день мой сын должен выйти к доске перед всем классом, извиниться за свой поступок и пообещать, что больше так не будет. Я спросила, а зачем так делать, словно он находится на суде перед другими детьми? Ведь это еще больше провоцирует конфликтную ситуацию. В ответ я увидела глухую стену».
О нездоровой обстановке в классе «Фонтанке» рассказал папа еще одного ученика.
«Мой ребенок жалуется, что учитель орет на детей и обзывает их, — рассказал отец третьеклассника. — Это носит не разовый характер. Когда я пытался поговорить с учительницей, она отвечала, что мой сын — «очень злой мальчик» и поэтому получает «по заслугам». Большинство родителей молчат, потому что школа обучает детей только до 4 класса, и семьи хотят дотерпеть и забыть всё как страшный сон. Но ведь этот педагог будет учить и других детей. Я тоже намерен добиваться отстранения этого педагога от работы».
Как рассказал «Фонтанке» юрист, знакомый с ситуацией, оскорбительное поведение педагога в адрес учеников может нарушать сразу несколько правовых норм. Согласно статье 34 Федерального закона
Сама педагог на звонки и просьбы «Фонтанки» о комментарии в мессенджере не ответила, хотя сообщение прочитала. Более того, сам факт обращения в редакцию в классе стал известен еще до выхода публикации и вызвал раскол. Часть родителей встала на сторону педагога, а запись назвала «вырванной из контекста».
«Я решила, что мой ребёнок уже не пойдёт в эту школу, так как для него это теперь небезопасно, — говорит Дарья. — Несколько родителей из чата после того, как стало известно о том, что я передала вам материал, стали оскорблять меня и ребёнка и заявили, что в этом видео нет ничего плохого. И вообще, все беды из-за моего сына, и он сам провоцирует учителя. Больно, что «двоечник» в другой школе брал грамоты, медали и получал 4 и 5, а в этой школе сломали ребёнка».
В администрации Центрального района в ответ на запрос «Фонтанки» сообщили, что обращений родителей учеников школы
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»