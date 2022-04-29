Кризис едет, дом стоит. Что сейчас происходит с новостройками Петербурга?

Покупать квартиру или нет? Достроят ли мой дом? Где строители берут материалы, если заграничные поставки ограничены? Не отразится ли перестройка рынка импорта на качестве строительства? На эти вопросы, волнующие сейчас многих, отвечают эксперты Группы Аквилон.
Темпы стройки зависят от доступности материалов. Есть ли сейчас перебои с поставками?
На общестроительном этапе используются только отечественные стройматериалы. Поэтому работы на всех объектах Группы Аквилон продолжаются бесперебойно, по графику. Из-за рубежа ввозятся, в первую очередь, элементы лифтовых систем, отделочные материалы — в том числе используемые для облицовки фасадов — и некоторое инженерное оборудование. В комфорт-классе доля импорта — не более 10%. Для паники нет причин: по всем группам товаров можно подобрать аналоги без потерь для качества и темпов строительства.
Строительные площадки жилых комплексов, которые готовятся к сдаче в 2022 году, полностью укомплектованы лифтами, отделочными материалами и сантехникой, кондиционерами. Проекты, которые находятся на начальной стадии строительства, сейчас корректируются. Европейские материалы заменяются на аналоги.
Приведет ли ситуация на рынке к удорожанию стройматериалов?
Оно уже составило порядка 15% в среднем по рынку (по сравнению с январем 2022-го). Исключение составляет только металлопрокат. По нему, наоборот, специалисты компании фиксируют снижение на 20%.
На лифты цены выросли уже почти на 20%. Сейчас Группа Аквилон ведет переговоры с производителями из Китая, Казахстана и Белоруссии. В России такое производство тоже есть, но комплектующие для него — например, частотный преобразователь — делаются только за рубежом.
Усложнение логистики, колебания курса, ценовая политика самих производителей — все эти факторы окажут влияние на ценообразование. По расчетам сотрудников компании, к сентябрю общее удорожание стройматериалов по сравнению с январем может достигнуть 30%.
До кризиса многие застройщики успели создать системы умного дома. Их продолжат инсталлировать?
Группа Аквилон продолжает развивать и внедрять собственную цифровую разработку для управления жилой недвижимостью. Эта умная система называется inHOME.
«Комплектующие для inHOME производятся в Китае, а сборка элементов системы выполняется локально, в Санкт-Петербурге, — рассказал руководитель департамента инноваций Андрей Учитель. — На сегодняшний день вопрос с производством и поставками у нас решен: мы подтвердили договоренности с китайскими заводами о долгосрочном сотрудничестве и продолжении поставок в полном объеме. Сейчас вносим необходимые изменения в логистику, чтобы избежать каких-либо сбоев».
Для домов, которые введут в эксплуатацию в 2022 году, все необходимые комплектующие уже закуплены. Квартиры дольщики получат вместе с устройствами системы inHOME.
Реально ли найти отечественных производителей цифровых систем?
Если говорить о полной локализации производства внутри страны, то процесс займёт годы. Потребуются миллиардные инвестиции в технологии производства микроэлектронных компонентов. Такое развитие возможно, но только при прямой поддержке государства.
Если говорить о производстве системы inHOME, Группа Аквилон изначально была нацелена на создание независимого готового продукта. Девелопер разработал уникальное программное обеспечение без использования сторонних лицензий. Это, безусловно, преимущество сейчас. Еще предстоит решать вопросы с изменением логистики и ценообразования, но цифровизацию жилой недвижимости, как и других областей, уже не остановить.
Как изменятся сроки сдачи жилых комплексов в 2022 году? Сдвиги будут значительными?
Аквилон в полном объеме продолжает реализацию всех проектов в Москве, Петербурге, Ленинградской области, Архангельске и Северодвинске. Более того, по некоторым петербургским объектам компания опережает график строительства на три месяца — это ЖК «Аквилон ZALIVE» и «Аквилон Stories». До конца года планируется ввести в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м. жилой недвижимости в городах присутствия.
Офисы продаж, службы клиентского сервиса, отделы по работе с ипотекой работают в обычном режиме. Доступен онлайн-сервис для дистанционных сделок.
Группа также не меняет планы по выводу на рынок новых объектов. В феврале стартовали продажи в ЖК «Аквилон Leaves» в Московском районе. В Москве также готовятся к запуску новых объектов до конца года.
А как же санкции, наложенные на банки? Они не повлияют на ход работ?
Строительство домов с привлечением проектного финансирования ведется бесперебойно. Все финансовые операции с банками проводятся планово, и эскроу-счета покупателей защищены. Санкции касаются только валютных, внешних операций. Они никак не влияют на взаимоотношения банков с застройщиком.
Группа Аквилон — девелопер полного цикла, в его структуру входят логистические базы и большой парк спецтехники. У компании подтвержден статус «Надежный застройщик России». За 18 лет работы на российском рынке она нарастила финансовую устойчивость. Минимальная закредитованность и резервные мощности дают уверенность, что каждый объект будет построен по проекту и в заявленный срок.
По ряду комплексов есть даже опережение графика — это «Аквилон ZALIVE» и «Аквилон Stories». На стройплощадке самого свежего объекта — ЖК «Аквилон Leaves» — уже завершают устройство свайного поля.
Что со ставками по ипотеке? Можно найти доступный процент?
В Группе Аквилон действует программа ипотеки от ВТБ с субсидированной ставкой от 6,1%*, а по «Семейной ипотеке» и вовсе снижена ставка до 0,1%**. При этом предоставляется скидка 15%*** на квартиру, а цена фиксируется на весь срок без удорожания. Ощутимая возможность сэкономить, что подтверждает растущий в апреле спрос.
Совместная программа с ВТБ будет удобна тем покупателям, которые параллельно арендуют жилье. Дольщик несет минимальную кредитную нагрузку фактически весь период, пока ждет ключи от собственной квартиры. Также это удобно тем, кто находится в процессе расставания со старой недвижимости. Вложившись в покупку квартиры под минимальный процент, можно комфортно заниматься продажей своего жилья в течение двух лет. Вырученные средства идут на погашение части ипотеки. Тем самым ежемесячный платеж снова снижается до комфортного размера.
Насколько вырастут цены на квартиры в этом году? Есть ли еще предложения на докризисных условиях?
О снижении, увы, говорить не приходится. Удорожание стройматериалов и, в целом, усложнение логистики отразится на себестоимости проектов. А значит, и на конечной стоимости квартир.
Тем не менее, Аквилон экстренных корректировок цен не проводит. Наоборот: например, на весь март в работу был введен сценарий по их сдерживанию. Дело в том, что в компании принята модель динамического ценообразования. Повышение стоимости происходит на те типы квартир и те объекты, где фиксируется рост спроса.
Стоит ли сейчас инвестировать в первичную недвижимость? Может, лучше подождать?
2022 год ударил по всей экономике. Инвестировать в акции иностранных компаний стало сложно из-за санкций, а курс валют меняется непредсказуемо. В качестве популярного способа сохранить и приумножить средства как раз выступают инвестиции в недвижимость. Впрочем, как и всегда. Стены дома простоят многие десятки лет и могут приносить доход круглый год.
Кроме того, при поддержке Правительства сегодня разработаны такие гибкие инструменты, как семейная и льготная ипотека, ипотека для IT-специалистов. Не отстают и застройщики вместе с банками, предлагая дополнительные условия с субсидированными ставками — еще более выгодными для покупателей.
Справочная информация
Материал подготовлен специально для Группы «Аквилон».
ЖК «Аквилон ZALIVE» — застройщик ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Аквилон Stories — ООО СЗНОВАЯ ЛИНИЯ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Аквилон Leaves» — застройщик ООО СЗ СТРОЙПРОЕКТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
*Согласно условиям кредитования, минимальная процентная ставка от 6,1% годовых, при отсутствии личного страхования 7,1% годовых. Первоначальный взнос от 15%. Сумма кредита от 500 000 до 12 000 000 рублей. Срок от 36 до 360 месяцев. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по телефону +78123411111.
**Согласно условиям кредитования, минимальная процентная ставка от 0,1% годовых, при отсутствии личного страхования 1,1 % годовых. Первоначальный взнос от 15%. Сумма кредита от 500 000 до 12 000 000 рублей. Срок от 36 до 360 месяцев. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по телефону +78123411111.
*** Акция проводится ООО «СЗ Аквилон Девелопмент Северо-Запад». (ОГРН 1177847139843 от 15.02.2021, ИНН 7813276840, юридический адрес:196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 73, к. 6, стр. 1, пом. 34 ). Акция действует с 01.05.2022 по 31.05.2022 года. Подробнее с условиями можно ознакомиться по телефону +78123411111.