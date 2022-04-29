Кризис едет, дом стоит. Что сейчас происходит с новостройками Петербурга?

Оно уже составило порядка 15% в среднем по рынку (по сравнению с январем 2022-го). Исключение составляет только металлопрокат. По нему, наоборот, специалисты компании фиксируют снижение на 20%.

На лифты цены выросли уже почти на 20%. Сейчас Группа Аквилон ведет переговоры с производителями из Китая, Казахстана и Белоруссии. В России такое производство тоже есть, но комплектующие для него — например, частотный преобразователь — делаются только за рубежом.



Усложнение логистики, колебания курса, ценовая политика самих производителей — все эти факторы окажут влияние на ценообразование. По расчетам сотрудников компании, к сентябрю общее удорожание стройматериалов по сравнению с январем может достигнуть 30%.