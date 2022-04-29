Духовный путь 2.0. История всадницы милосердия из Измайловского собора

Как сегодня веруют люди? И могут ли они жить по правилам XXI века? Удается ли совмещать следование религиозным канонам и оставаться в тренде? «Фонтанка» продолжает серию материалов о молодых людях, сделавших веру и религию частью повседневной жизни.



Православная девушка Нина Шумкова увлекается верховой ездой Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Почти каждое воскресенье прихожане Свято-Троицкого Измайловского собора наблюдают за трогательной картиной: светловолосая девушка ведет под руку мужчину в темной одежде и солнцезащитных очках. Он опирается на трость, она заботливо поддерживает его, стоит рядом во время службы, помогает встать, когда необходимо, провожает на исповедь. Со стороны кажется, что это племянница привела в храм дядюшку. Но это не так. Они не родственники. Мужчину зовут Сергей, он — незрячий, живущий в благотворительной организации «Ночлежка». Девушка — прихожанка собора: Нина Шумкова, инженер в крупной строительной компании.

Мне нравится помогать

С Сергеем Нина познакомилась более двух лет назад. Одна из прихожанок того же храма рассказала, что меняет место учебы и не может больше помогать потерявшему зрение мужчине из приюта «Ночлежка». Нина откликнулась. Тогда же познакомилась с Надеждой Илларионовной, пожилой больной женщиной оттуда же. Еще примерно год спустя в «Ночлежке» Нина узнала о молодой женщине Ольге и стала с ней общаться.

Помогает девушка по-разному. Сергея два или три раза в месяц приводит в храм, приносит ему аудиокниги: их он слушает в плеере, который ему подарила молодежная группа собора. С Надеждой Илларионовной ходит на прогулки, с Ольгой просто дружит — та нуждается именно в психологической поддержке. Время от времени Нина со своими подопечными гуляет или устраивает пикники: для жителей приюта важно чувствовать себя частью обычной жизни.

Когда Нина только познакомилась с Сергеем и Надеждой, они находились в очень непростой ситуации. У Сергея нет родных, он вырос в детском доме. Был разнорабочим, потом заболел и ослеп — лишился источника дохода, оказался на улице, а потом в приюте. Надежда Илларионовна попала в «Ночлежку» после смерти мужа: к этому времени она уже болела и заработать на аренду жилья не могла. Родных в Петербурге у нее тоже нет. Ольга оказалась в приюте после страшной трагедии: у нее погибли муж и сын.



Сейчас жизнь у подопечных Нины понемногу налаживается. Ольга нашла работу. Сергею помогли восстановить документы и оформить пенсию по инвалидности — он тоже вскоре станет жить сам. Надежда Илларионовна пока остается в приюте: 70-летней женщине с таким диагнозом найти источник дохода невозможно.

Нина и опекаемые ею люди выезжают на пикники Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Зачем молодая девушка тратит силы на помощь посторонним людям вместо того, чтобы проводить время со сверстниками?

— Мне нравится помогать, я чувствую для себя, что это хорошо и правильно, — говорит Нина Шумкова. — Верующий, да и человек вообще должен быть милосердным. Это то, чего нам всем сейчас очень не хватает.

Уверовала Нина не очень давно. Она родилась в Ижевске, в семье инженера и экономиста. В детстве девочку крестили, но это было данью традициям: дома, по воспоминаниям Нины, не читали Библию, не молились и церковные праздники не отмечали — разве что пекли традиционные куличи и красили яйца.

Религией Нина Шумкова заинтересовалась уже студенткой, когда поступила в вуз и уехала из родного города в Петербург. Изучила разные течения, осознала, что православие ближе всего. Пришла в храм — там ей понравилось. Вскоре девушка познакомилась с молодыми ребятами, которые тоже посещали церковь, начала с ними общаться.



— Мне хотелось найти друзей, потому что после переезда у меня их не было. Только одногруппники, соседи по общежитию. Настоящих друзей не было, а мне нужны единомышленники и близкие люди. Их я нашла среди молодежи, которая посещает храм, — вспоминает Нина.

Ребята вместе отмечают праздники, проводят свободное время, ходят на ночные службы, когда они есть, стараются соблюдать этические нормы православия.

Не святые люди

Нина — очень современная. Помимо церкви и веры в ее жизни есть много увлечений: она любит лошадей и умеет ездить верхом, занимается спортом и следит за фигурой, у нее есть страница в соцсетях.

— Нина, трудно ли девушке жить по правилам православия?

— Нисколько. Воцерковленность — не причина отказываться от современной жизни. Многие считают, что верующая православная — это замкнутая только на доме и церкви женщина, закутанная в длинную юбку и платок. Но это не так. Православие не требует вводить такие ограничения. Да и как бы это было возможно? Я, например, каждый день работаю на стройке, приходится подниматься по лестницам и ходить на крышу. В юбке это было бы просто неприличным.



Нина Шумкова - инженер в крупной строительной компании, которая возводит многоэтажные жилые дома в Петербурге. Свою работу она очень любит: нравится наблюдать, как на пустом месте кирпичик за кирпичиком возводится здание — и становится домом для множества людей. Впрочем, к строительству наша героиня питала слабость с детства: ее любимой игрушкой был конструктор, маленькая Нина обожала строить игрушечные домики. Увлечение осталось на всю жизнь.

Наша героиня обожает выезжать на природу Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Круг общения у девушки тоже очень разнообразен. Близкая дружба с православными не мешает ей общаться с представителями других религий: например, одна из лучших подруг — кришнаитка. Религиозные различия конфликтов не вызывают. Главное — соблюдать важное правило: не нужно навязывать свое мнение. Этого принципа Нина придерживается всегда.

— Мы просто общаемся, ходим друг к другу на дни рождения, в театр, в кино. Никто никого не зазывает в храм, церковь или мечеть, — рассказывает Шумкова.

Нина уверена, что религиозная жизнь не может мешать светской. Верующие не проводят все время только в храме. Они ходят на работу, растят детей, поддерживают социальные связи. Придерживаться ценностей, которые ставит вера, несложно, если ты порядочный человек.



— Стараться не лгать, быть вежливым, помогать другим — это базовые принципы, которые должны соблюдать все, — уверена Нина. И добавляет: «Мы обычные люди, не святые — просто стараемся соблюдать заповеди и верить в лучшее».

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