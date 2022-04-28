На Композиторов тушили квадратный метр квартиры. Есть погибший и пострадавший

Один человек погиб и один пострадал в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга. Об этом 28 апреля сообщали в городском МЧС.



По данным ведомства, огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры в четырнадцатиэтажке на улице Композиторов, 1/1. Сигнал поступил на пульт дежурного в десять часов вечера, на место выехали три пожарных расчёта.

Через двадцать минут пожар потушили, в комнате обгорел один квадратный метр обстановки.

«Погиб один человек и один человек госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщали в ГУ МЧС по Петербургу.