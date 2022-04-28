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    На Композиторов тушили квадратный метр квартиры. Есть погибший и пострадавший

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    Один человек погиб и один пострадал в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга. Об этом 28 апреля сообщали в городском МЧС.

    По данным ведомства, огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры в четырнадцатиэтажке на улице Композиторов, 1/1. Сигнал поступил на пульт дежурного в десять часов вечера, на место выехали три пожарных расчёта.

    Через двадцать минут пожар потушили, в комнате обгорел один квадратный метр обстановки.

    «Погиб один человек и один человек госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщали в ГУ МЧС по Петербургу.

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