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    В Мурино тухло и пахло из-за мусорного коллапса. Контейнеры оказались забиты грунтом и кирпичами

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    3 комментария

    Строительные отходы стали причиной мусорного коллапса в Мурино. Вывезти контейнеры оказалось физически невозможно из-за веса.

    Как сообщает 28 апреля 47news, всего в четырех метрах от дома 39 по Боровой улице в Мурино (Всеволожский район Ленобласти) с середины апреля тухла гора мусора.

    Убрать ее пытались еще 17 апреля. Тогда прибывшие на место сотрудники регоператора по обращению с отходами «УКООЛО» обнаружили, что в одном из баков находится земля, а во втором — разбитые кирпичи. Ни одна лебедка не выдержала бы такой нагрузки. Забрать удалось лишь «шапки» с баков и мешки, окружавшие контейнеры.

    47news

    Чтобы избавиться от зловонной кучи, пришлось привлекать местных чиновников.

    «Вывезли сегодня. Был проведен целый комплекс работ от вывоза пухто до выравнивания земли. Там был непонятный по морфологии мусор. Кто-то высыпал кучу земли», — сообщает 47news со ссылкой на главу администрации Муринского поселения Андрея Белова.

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    Комментарии (3)

    VKuser1453803
    Славте приезжих....
    xepnuminu
    с таким населением страна скоро марс яблонями засадит стопудово
    angel of death
    давно пора по всей стране наставить камер
    и отдать их в ведение МВД
    и тогда смогут найти любых упырей, т.к. МВД все двери открыты в отличии от простых людей, которые пишут жалобы, на которые приходят отписки...
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