В Мурино тухло и пахло из-за мусорного коллапса. Контейнеры оказались забиты грунтом и кирпичами

Как сообщает 28 апреля 47news, всего в четырех метрах от дома 39 по Боровой улице в Мурино (Всеволожский район Ленобласти) с середины апреля тухла гора мусора.



Убрать ее пытались еще 17 апреля. Тогда прибывшие на место сотрудники регоператора по обращению с отходами «УКООЛО» обнаружили, что в одном из баков находится земля, а во втором — разбитые кирпичи. Ни одна лебедка не выдержала бы такой нагрузки. Забрать удалось лишь «шапки» с баков и мешки, окружавшие контейнеры.