Чей, неизвестно. Гуляющего по улицам фазана заметили в Петербурге

«Дикая курица» несколько дней смущает прохожих в Петербурге. Необычный обитатель, фазан, замен в Красном Селе. Об этом 28 апреля сообщают участники группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста лаконичен: «Фазан гуляет по улицам в Красном селе». Однако же, в комментариях отмечается, что птицу наблюдают «уже дней 5» в разных местах.
Откуда взялся этот фазан, неизвестно. Тем не менее, это не первый случай, когда приметная птица в одиночку оказывается на улицах города. Так, в 2012 году фазан бродил по Славянке. Тогда даже вызывали сотрудников МЧС. Изловить пернатого не удалось, но «дикая курица» была признана здоровой и способной самостоятельно позаботиться о себе.