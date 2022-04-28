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    Чей, неизвестно. Гуляющего по улицам фазана заметили в Петербурге

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    «Дикая курица» несколько дней смущает прохожих в Петербурге. Необычный обитатель, фазан, замен в Красном Селе. Об этом 28 апреля сообщают участники группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор поста лаконичен: «Фазан гуляет по улицам в Красном селе». Однако же, в комментариях отмечается, что птицу наблюдают «уже дней 5» в разных местах.

    Откуда взялся этот фазан, неизвестно. Тем не менее, это не первый случай, когда приметная птица в одиночку оказывается на улицах города. Так, в 2012 году фазан бродил по Славянке. Тогда даже вызывали сотрудников МЧС. Изловить пернатого не удалось, но «дикая курица» была признана здоровой и способной самостоятельно позаботиться о себе.

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