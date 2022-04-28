Чей, неизвестно. Гуляющего по улицам фазана заметили в Петербурге

«Дикая курица» несколько дней смущает прохожих в Петербурге. Необычный обитатель, фазан, замен в Красном Селе. Об этом 28 апреля сообщают участники группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».



Автор поста лаконичен: «Фазан гуляет по улицам в Красном селе». Однако же, в комментариях отмечается, что птицу наблюдают «уже дней 5» в разных местах.