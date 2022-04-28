В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Природные пожары стали причиной введения режима ЧС в Курганской области. Соответствующее постановление вступило в силу 28 апреля.
Как сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, в данный момент в регионе плюс 26–27 градусов. Из-за этого «на очень высокой скорости» распространяются пожары.
«Подразделения МЧС, областные и муниципальные противопожарные службы работают на разрыв, перебрасывая силы и технику от пожара к пожару», — отмечает глава региона в сообщении в Telegram-канале.
Вадим Шумков / telegram
По словам Вадима Шумкова, в данный момент к работе над тушением подключен в том числе вертолет. Тем не менее горят не только дачные кооперативы, но и лес.
«Мы, разумеется, будем предпринимать все, что в наших силах в части предотвращения, тушения и эвакуации. Но еще и еще раз прошу, включайте разум — не жгите ничего, сгорите сами!!!» — говорит Вадим Шумков.