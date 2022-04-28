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    ВЦИОМ: 92% россиян назвали себя патриотами

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    13 комментариев

    Подавляющее большинство россиян (92%) считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения, которые были опубликованы 28 апреля.

    Безусловными патриотами назвали себя 54% опрошенных, что является максимальным показателем с 2000 года. Отрицательный ответ на соответствующий вопрос дали лишь 5%. ВЦИОМ отмечает, что уровень патриотизма в стране остается на высоком уровне.

    Однако понимание этого определения у граждан различается. Самыми популярными были ответы, что патриотизм — это любовь к Родине и работа во благо страны (по 50%), далее следуют варианты «защищать свою страну от любых нападок и обвинений» (44%) и «стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее» (34%). Выбрать можно было до трех вариантов.

    Наиболее значимыми событиями за 10–15 лет, которые вызвали чувство гордости, респонденты назвали присоединение Крыма / строительство Крымского моста (18%), признание ДНР и ЛНР / проведение спецоперации (18%), достижения в спорте (8%). Еще 12% ответили, что таких не было.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 апреля. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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    Комментарии (13)

    Киpилл
    Допустим: я люблю свою страну, но ненавижу государство, то я кто - 92 или 8?🤔
    NoName1234
    Ахаха))))
    А те, кто сбежал заграницу, тоже таковыми себя считают?)))
    01011001
    "Да чего греха таить, мы прекрасно осведомлены, что в настоящее время основная часть населения нашей страны живет очень плохо. Но, Алексей Викторович, скажите, тем не менее... честно, не лукавя... Вы Родину любите? Не спешите. Подумайте."
    ФСБшик в художественном фильме "Пыль" на вербовке героя-охламона.
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