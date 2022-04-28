ВЦИОМ: 92% россиян назвали себя патриотами

Подавляющее большинство россиян (92%) считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения, которые были опубликованы 28 апреля.



Безусловными патриотами назвали себя 54% опрошенных, что является максимальным показателем с 2000 года. Отрицательный ответ на соответствующий вопрос дали лишь 5%. ВЦИОМ отмечает, что уровень патриотизма в стране остается на высоком уровне.

Однако понимание этого определения у граждан различается. Самыми популярными были ответы, что патриотизм — это любовь к Родине и работа во благо страны (по 50%), далее следуют варианты «защищать свою страну от любых нападок и обвинений» (44%) и «стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее» (34%). Выбрать можно было до трех вариантов.

