ВЦИОМ: 92% россиян назвали себя патриотами

Подавляющее большинство россиян (92%) считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения, которые были опубликованы 28 апреля.
Безусловными патриотами назвали себя 54% опрошенных, что является максимальным показателем с 2000 года. Отрицательный ответ на соответствующий вопрос дали лишь 5%. ВЦИОМ отмечает, что уровень патриотизма в стране остается на высоком уровне.
Однако понимание этого определения у граждан различается. Самыми популярными были ответы, что патриотизм — это любовь к Родине и работа во благо страны (по 50%), далее следуют варианты «защищать свою страну от любых нападок и обвинений» (44%) и «стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее» (34%). Выбрать можно было до трех вариантов.
Наиболее значимыми событиями за 10–15 лет, которые вызвали чувство гордости, респонденты назвали присоединение Крыма / строительство Крымского моста (18%), признание ДНР и ЛНР / проведение спецоперации (18%), достижения в спорте (8%). Еще 12% ответили, что таких не было.