Изменения в программе. Как отчет Александра Беглова в Заксобрании превратился в бенефис

Ежегодный отчет губернатора перед Законодательным собранием на этот раз превратился в съезд поклонников деятельности Александра Беглова. Многочисленные благодарности и пожелания еще долго-долго стоять у руля жизни города звучали под аккомпанемент рева самолетов.



Павел Каравашкин/«Фонатнка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Отчет главы города в Законодательном собрании о деятельности правительства за прошедший год — это традиционный формат выступления. Обычно он предполагал выступление градоначальника и его ответы на вопросы депутатов. Правда, в последние годы процедуру превратили в максимально комфортный для губернатора формат монолога: число вопросов сократили до одного на фракцию. Да и для ответов на них Александр Беглов, как в известной телеигре нулевых, пользовался опцией «звонок другу» — передавал слово своим профильным подчиненным. Число журналистов, которые могут побывать на мероприятии лично, строго ограничено: только камеры, которым нужна картинка.



Сам отчёт выглядел помпезно: безработица побеждена, метро активно строят, как и дороги, и детские сады (не абы какие, а с бассейнами и даже соляными пещерами). Отдельное внимание — геополитике. «Коллективный Запад» угрожает будущему наших детей, пытается задушить нас санкциями, вторил губернатор президенту. «Кольцо вокруг Ленинграда держали войска 13 европейских государств», — цитировал губернатор сам себя — эти же слова он говорил три года назад. «Тех самых, которые сегодня вместе с Соединёнными Штатами Америки пытаются взять в блокаду уже всю нашу страну. Они снабжают оружием нацистов на Украине — точно так же, как их отцы и деды снабжали гитлеровские войска», — сообщил он и напомнил, что отец Владимира Путина защищал город от блокады, а теперь его сын защищает от нацизма нас.

Ответы на вопросы, которые задавали лидеры парламентских фракций, не сильно отличались от самого выступления. Ложку дёгтя разве что добавил яблочник Борис Вишневский, который спросил о сносе исторических зданий. «Мы живём в правовом государстве, надо уважать решение судов», — не поддержал оппозиционера губернатор.



После завершения формальной части спикер ЗакСа Александр Бельский предложил градоначальнику: если вы не возражаете, поступил видеовопрос от школьников 564-й школы. Репетиция трансляции этих вопросов шла весь перерыв заседания.

Десятиклассник Александр интересовался у Беглова, какие вузы обучают операторов, девочка Аня и мальчик Игорь — будут ли востребованы профессии архитектора и актера. Варя сетовала, что вообще не знает, где ей учиться. Просила подсказать направление и пояснить: что город может предложить молодежи в плане образования. Точного ответа школьники не получили, зато узнали, что власти города образование молодежи очень волнует, потому что эта самая молодежь будет в будущем властям города платить пенсии.

«Правительство города, депутаты Законодательного собрания создают все необходимое, чтобы наша молодежь получила хорошее образование и, очень важно, хорошую работу. И для этого мы делаем очень многое, не буду все перечислять. Но важно одно: что мы четко понимаем, четко знаем и четко убеждены в том, что мы инвестируем в будущее. Мы в этом очень заинтересованы, ребята. И знаете, почему? Потому что вы будете платить нам пенсии», — сказал Беглов.

После детского вопроса слово предоставили главе муниципалитета Кронштадта Наталье Чашиной. Она, как призналась потом коллегам, готовилась дать комментарий журналистам, об этом её попросили в комитете территориального развития Смольного. Поэтому, выйдя на трибуну, немного растерялась, но быстро нашла, что сказать. Чашина зачитала законспектированные цифры из отчёта Беглова и поблагодарила его за эти достижения: «Такого никогда не было! Сегодня время возможностей, спасибо вам, Александр Дмитриевич!» Вслед за ней вышел на трибуну президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак. Он в меньшей степени хвалил губернатора, зато поднимал насущные вопросы: «Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны объёмом около 770 млрд долларов. Совет НАТО утвердил бюджет на 2022 год. Известно, что оборонные расходы всех 30 членов блока достигли 1 трлн 174 млрд долларов. Сравним эти показатели с цифрами российского бюджета. На оборону в 2022 году выделено более 3,5 трлн рублей!»



Затем слово предоставили главе комиссии по здравоохранению региональной Общественной палаты Татьяне Трофимовой. Трижды повторив слово «глубокоуважаемый», спикер взялась высказать «отношение медицинской общественности к происходящему».

«Два года тому назад к нам пришла беда, пришел страх, — начала дама поставленным голосом с ноткой трагизма. — Ничего подобного мы не знали более ста лет, когда в мире бесчинствовала испанка. И вот эта беда пришла в наши семьи». Речь, очевидно, шла о коронавирусной пандемии. По ее словам, медики выполняли свой гражданский долг, но их усилия «пропали бы втуне, если бы не позиция исполнительной власти». Она заявила, что врачи постоянно «чувствовали внимание и заботу» к их проблемам, и высказала градоначальнику отдельное «спасибо» за это. «Александр Дмитриевич, мы не подведем!» — пообещала Трофимова. Речь встретили аплодисментами.

В финале на трибуну пригласили жительницу блокадного Ленинграда, учителя Надежду Строгонову, инициатора установки памятника блокадному учителю.



«Я на этой трибуне по поручению ветеранов нашего города. Хочу поблагодарить нашего губернатора за очень внимательное, чуткое отношение к каждому жителю нашего города, и особенно к ветеранам. Это стиль работы нашего губернатора», — произнесла пожилая дама слабым, но уверенным голосом.

Она предалась воспоминаниям и рассказала, как 24 сентября 2020 года в 11:30 ей позвонили и объявили: «К вам едет губернатор». Строгонова была восхищена тем, что Беглов «счел нужным утрамбовать свое рабочее, занятое время и посетить ветерана» и поздравить его со столетним юбилеем. В своей речи дама в абсолютной тишине зала вспоминала блокадные дни, благодарила градоначальника за помощь с установкой памятника блокадному учителю.

А в конце высказала пожелание, которое не вполне сочетается с принципом сменяемости власти: «Мы хотим пожелать ему, чтобы он еще долгие-долгие годы стоял у руля жизни нашего города».

В это время в Малом зале, куда посадили журналистов, было шумно: с улицы доносился гул военных самолётов, участвующих в репетиции парада ко Дню Победы.



Ирина Корбат, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

