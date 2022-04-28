«ГАЗель» превратилась в скелет и собрала четырёхкилометровую пробку на КАД

Автомобильный пожар застопорил кольцевую автодорогу Петербурга вечером 28 апреля. Машину уже потушили, но на юго-западе водители продолжают ползти.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ «Упдор Северо-Запад», в половине седьмого часа вечера поступила информация о возгорании «ГАЗели» на 47-м километре внешнего кольца КАД.
Судя по фото и видео, пожарные тушили автомобиль в цветографии фирмы грузоперевозок, от которого остался остов. Были заняты полоса безопасности и первая полоса.
В ФКУ «Упдор Северо-Запад» уточнили, что к семи часам вечера пожар был ликвидирован. По данным «Яндекс.Карт», с ветерком в районе 47-го километра по-прежнему не проехать. Пробка длиной более четырёх километров тянется от развязки с Мурманским шоссе.