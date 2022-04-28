Центр Петербурга 1 мая перекроют бегуны

Легкоатлетический забег «Звездная эстафета», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Петербурге 1 мая. Ради него на день закроют для проезда и парковки несколько улиц в центре города, сообщает 28 апреля пресс-служба комитета по транспорту.
С семи часов утра до восьми часов вечера 1 мая будет перекрыт проезд по:
- Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка;
- нечетной стороне набережной Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста;
- Аптекарскому переулку от Миллионной улицы до Круглого переулка;
- Круглому переулку;
- Мошкову переулку от Миллионной улицы до набережной Мойки;
- Конюшенному переулку в направлении от Конюшенной площади к Большому Конюшенному мосту;
- набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки;
- проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- Дворцовой площади.
С полуночи до 20:00 1 мая также будет запрещено парковаться на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка, нечетной стороне набережной Мойки от 2‑го Садового моста до Певческого моста, в Аптекарском и Круглом переулках, в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы и набережной Зимней канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы.