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    Центр Петербурга 1 мая перекроют бегуны

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    4 комментария

    Легкоатлетический забег «Звездная эстафета», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Петербурге 1 мая. Ради него на день закроют для проезда и парковки несколько улиц в центре города, сообщает 28 апреля пресс-служба комитета по транспорту.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    С семи часов утра до восьми часов вечера 1 мая будет перекрыт проезд по:

    • Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка;
    • нечетной стороне набережной Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста;
    • Аптекарскому переулку от Миллионной улицы до Круглого переулка;
    • Круглому переулку;
    • Мошкову переулку от Миллионной улицы до набережной Мойки;
    • Конюшенному переулку в направлении от Конюшенной площади к Большому Конюшенному мосту;
    • набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки;
    • проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • Дворцовой площади.

    С полуночи до 20:00 1 мая также будет запрещено парковаться на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка, нечетной стороне набережной Мойки от 2‑го Садового моста до Певческого моста, в Аптекарском и Круглом переулках, в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы и набережной Зимней канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии (4)

    So1nishko
    С Z-символикой побегут?
    serzh.ferro
    Первомай низя, ковыд, бегуны , хрустики ради бога.. Оруэлл отдыхает.
    VKuser1115940
    "Бегуны" -зто секта когда-то такая была А политического шествия думских партий не будет?
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