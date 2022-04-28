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    «Зениту» разрешили заполнить «Газпром Арену» на 100% на игре с «Локомотивом»

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    2 комментария

    Матч 27 тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Локомотив» 30 апреля может пойти при полностью заполненных трибунах «Газпром Арены». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 28 апреля, клуб получил такое разрешение до конца сезона.

    Таким образом, также при 100-процентной заполняемости может пройти игра против «Химок» 7 мая.

    Напомним, что «Зенит» за четыре матча до финала сезона оторвался от «Динамо», идущего на второй строчке, на шесть очков.

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    Комментарии (2)

    mikkola2008
    Беглова на мыло.
    Mustamyaki
    Т.е. 30-го апреля можно собираться на футболе, а на следующий день на первомайскую демонстрацию уже нельзя.
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