«Зениту» разрешили заполнить «Газпром Арену» на 100% на игре с «Локомотивом»

Матч 27 тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Локомотив» 30 апреля может пойти при полностью заполненных трибунах «Газпром Арены». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 28 апреля, клуб получил такое разрешение до конца сезона.



Таким образом, также при 100-процентной заполняемости может пройти игра против «Химок» 7 мая.



Напомним, что «Зенит» за четыре матча до финала сезона оторвался от «Динамо», идущего на второй строчке, на шесть очков.

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