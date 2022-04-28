«Проведем после освобождения». В ДНР решили перенести парад Победы

Парад Победы в Донецкой народной республике 9 мая, скорее всего, не состоится. «Бессмертный полк» перенесут в онлайн, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.



«Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР», — сказал он журналистам 28 апреля (цитата по «Донецкое агентство новостей»).



«Бессмертный полк», отметил Пушилин, пройдет в интерактивном формате. «Будут праздничные мероприятия, но вот скопления людей мы допустить не можем», — добавил он.

