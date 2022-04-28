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    «Проведем после освобождения». В ДНР решили перенести парад Победы

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    Парад Победы в Донецкой народной республике 9 мая, скорее всего, не состоится. «Бессмертный полк» перенесут в онлайн, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    «Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР», — сказал он журналистам 28 апреля (цитата по «Донецкое агентство новостей»).

    «Бессмертный полк», отметил Пушилин, пройдет в интерактивном формате. «Будут праздничные мероприятия, но вот скопления людей мы допустить не можем», — добавил он.

    По словам главы ДНР, решение обусловлено угрозой обстрелов и вопросами безопасности граждан.

    Власти Луганской народной республики о подобных шагах пока не заявляли.

    Ранее сообщалось, что парад Победы также не состоится 9 мая в непризнанной Приднестровской Молдавской республике в связи с введением «красного» уровня террористической угрозы.

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