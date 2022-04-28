Как бизнесу найти клиентов без соцсетей и больших затрат на рекламу

После блокировки иностранных соцсетей бизнесмены начали искать новые платформы, где можно было бы находить клиентов. Получилось ли у компаний найти такую «спокойную гавань» и что они говорят о возможностях для продвижения бизнеса и развитии продаж? Об этом мы расспросили двух предпринимателей из Санкт-Петербурга. Спойлер: такой площадкой для них стал Авито.



Фото: предоставлено героиней Поделиться Поделиться





Оксана Травина, основательница мастерской флорариумов «Лес в банке»

Флорариум — это аналог букету, который не завянет через неделю, а сможет простоять несколько лет. В день, по словам Оксаны, она продает от 5 до 15 композиций в шоу-руме и онлайне.

— У нас всегда было несколько каналов продаж. Прежде всего это Авито, там покупатель наиболее мотивированный. Еще есть сайт, стараемся поддержать его рекламой. Третьим по объемам был Instagram*. У нас есть группа «ВКонтакте» и свой телеграм-канал — но они не дают много клиентов.



Когда популярную соцсеть запретили, силы пришлось перераспределить. Но Оксана не жалеет: Instagram* отнимал слишком много времени. Нужно было писать посты, делать сторис, иначе аудитория быстро теряла интерес.

— Одно время обращались к помощникам, но никто лучше меня не опишет, что у нас происходит. Поэтому в 90% случаев этим занималась я. Логично: представлять бизнес должен тот человек, который им горит, — рассказывает владелица мастерской.

На Авито Оксана работает уже пять лет, у ее компании — рабочий аккаунт. Платформа всегда обеспечивала ее бизнесу половину продаж. Сейчас — после блокировки Instagram* — количество заказов с Авито возросло и приносит до 70% всех продаж.

— На продвижение тратим 600 рублей в месяц, покупаем пакет размещений. В Instagram* реклама стоила в десятки раз дороже, а количество заказов было примерно тем же, — вспоминает Оксана.

После блокировки количество заказов с Авито возросло и приносит до 70% всех продаж Фото: предоставлено героиней Поделиться Поделиться





Для работы с Авито не требуется много усилий, признается владелица компании «Леса в банке».

— Оплачивая пакет на сто объявлений в месяц (платим за размещение), можно поддерживать интерес. Да, объявления нужно выставлять каждый день, что-то добавлять. Но это занимает 20 минут.



На платформе есть возможность обмениваться сообщениями с клиентом, что очень важно, если строишь свой бренд. По словам хозяйки «Леса в банке», в неделю она получает от 50 до 100 обращений.

— Клиенты могут выбирать из нескольких вариантов, это нормальная история для любых продаж. Важно быстро отвечать на вопросы. На Авито аудитория заинтересованная. Покупают в 50–70% случаев. В нашей ситуации Авито оказалась недорогой и эффективной платформой для продаж, — подчеркивает Оксана.

Вадим Джафаров, владелец магазина подарков Barnistra



Авито Вадим называет главной онлайн-платформой для продаж Фото: предоставлено героем Поделиться Поделиться





Оригинальный бизнес петербуржца связан с производством и продажей мужских подарков — мини-баров (без наполнения) и брутальной мебели. Все делают из настоящих стальных бочек, канистр, огнетушителей.

На первый взгляд, бизнес может показаться нестабильным: все-таки такое покупают не каждый день — нужен особый повод. Но для дня рождения сезон всегда, уверен Вадим.

— Мое мнение, что лучшей площадкой для продажи штучных изделий ручной работы, как у нас, был Instagram*, — вспоминает Вадим.



После блокировки соцсети в России продажи упали в два раза: если раньше компания отправляла 8–10 изделий в день, то теперь не более 4.

— Если не можешь давать рекламу в Instagram*, то продаешь только подписчикам. А у нас не еда, которую каждый день покупают. Люди к нам возвращаются, но это происходит раз в полгода, когда день рождения наступает у другого друга.

Авито Вадим называет главной онлайн-платформой для продаж. Сюда приходят только за покупками. Например, в марте количество ежедневных пользователей Авито превысило 22 млн по всей стране, а, по данным аналитического ресурса SimilarWeb, Авито — самая посещаемая в России онлайн-платформа для покупок. За месяц — с февраля по март — количество посещений платформы выросло на 20% до 316,9 млн.

— Платформа дает быстрый отклик. Сделал товар, выложил фото, дал описание — и тебе через час уже могут позвонить. Не нужен копирайтер или фотограф. Просто ставь честную цену, — делится предприниматель.

Бизнес петербуржца связан с производством и продажей мужских подарков — мини-баров и брутальной мебели. Пример бара с бутафорской бутылкой Фото: предоставлено героем Поделиться Поделиться





В плане продвижения на Авито Вадим предлагает две тактики. Первая — обратиться к «авитологу»:



— Это внешний человек, которому ты платишь деньги, а он за тебя составляет много разных объявлений, смотрит закономерности, усиливает лучшие, убирает худшие. В общем, занимается ведением профиля.

Вторая — использовать инструменты продвижения, которые предлагает сам Авито.

— Я выбираю платные объявления: у меня есть 3–4 оптимальных на разные товары и разные города.

Новичкам предприниматель рекомендует пробовать все и сразу.

— Авито подходит тем, кому нужно быстро запустить продажи. Протестировать площадку можно недорого: например, заплатив 500 или 1500 рублей за пакеты объявлений. Платные объявления ускоряют процесс продаж — инвестиции отобьются довольно быстро. А ты сможешь почувствовать аудиторию, поймешь, какие объявления работают. Оплати их по полной и продавай, кайфуй!

* соцсеть принадлежит компании Meta — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Материал подготовлен специально для Авито

