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    В Янино в 2023 году откроется детский сад с Винни-Пухом на фасаде

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    Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест»
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    В Янино началась подготовка к строительству детского сада на 175 детей. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», ввести его планируют в августе 2023 года.

    Разрешение на строительство было получено в сентябре 2021 года. Здание садика рассчитано на восемь групп детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста. У каждой будут свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Также внутри предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На закрытой прилегающей территории оборудуют площадки с теневыми навесами, зоны для отдыха и игр.

    Второй детский садик в голландском квартале «Янила» будет трехэтажным, общей площадью более 3 тысяч кв. м. Основной темой оформления фасада, интерьеров и объектов на прилегающей территории выбрали мотивы из советского мультфильма «Винни-Пух».

    — Мы завершили рабочее проектирование и приступили к подготовительному этапу, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест», — к площадке подводят временные сети, устанавливают бытовые помещения для рабочих, создают временные дороги и ограждения. Активная фаза строительства объекта начнется ближе к лету.

    Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест»

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