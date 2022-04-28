В Янино в 2023 году откроется детский сад с Винни-Пухом на фасаде

В Янино началась подготовка к строительству детского сада на 175 детей. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», ввести его планируют в августе 2023 года.



Разрешение на строительство было получено в сентябре 2021 года. Здание садика рассчитано на восемь групп детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста. У каждой будут свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Также внутри предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На закрытой прилегающей территории оборудуют площадки с теневыми навесами, зоны для отдыха и игр.

