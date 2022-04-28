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    В Волгоградской области 11-летнего ученика поставили на учет за «дискредитацию российской армии»

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    30 комментариев

    В городе Камышин Волгоградской области 11-летнего школьника поставили на профилактический учет за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях. Об этом 26 апреля сообщило региональное издание «Инфокам».

    Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних вместе с оперуполномоченными провели мониторинг в интернете. Они направили девять обращений в Роскомнадзор, были заблокированы три сайта.

    Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, в регионе с 14 по 22 апреля провели профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на нейтрализацию вовлечения детей «в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую, деятельность, а также в незаконные массовые акции».

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    Комментарии (30)

    267288717
    Ну что все возбудились? Ведь не расстреляли же! Расстреливать начнут немного попозже, и то - не 11-летних же! С 14 лет, ну может с двенадцати, а с одиннадцати - всё же маловероятно.
    185322022
    Фильм"Сволочи" смотрели? Скоро начнут всех неблагонадежных детей обучать подрывной деятельности для совершения террактов в тылу врага. Приплыли.
    AndrewBarsik
    Успехи на внутреннем фронте впечатляют. Похоже все воинственно настроенные граждане предпочитают воевать с мирно настроенными соотечественниками, чем с воинственно настроенным противником.
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