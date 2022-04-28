В Волгоградской области 11-летнего ученика поставили на учет за «дискредитацию российской армии»

В городе Камышин Волгоградской области 11-летнего школьника поставили на профилактический учет за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях. Об этом 26 апреля сообщило региональное издание «Инфокам».



Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних вместе с оперуполномоченными провели мониторинг в интернете. Они направили девять обращений в Роскомнадзор, были заблокированы три сайта.



Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, в регионе с 14 по 22 апреля провели профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на нейтрализацию вовлечения детей «в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую, деятельность, а также в незаконные массовые акции».

