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    В Пушкинском районе откроется новый детский сад

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    Фото: пресс-служба СЗ «Терминал-ресурс»
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    Новый детский сад на 240 мест, который строится в Пушкинском районе, планируют сдать с опережением срока. Как сообщает застройщик территории на Царскосельских холмах СЗ «Терминал-Ресурс», также получено разрешение на строительство школы на 825 мест.

    Строительные работы в садике планируют завершить уже в этом году. Внутри будут бассейн и несколько крытых игровых площадок для дошкольников разных возрастов. Что касается школы, то она по плану должна открыть свои двери ученикам в 2025 году.

    Оба объекта в рамках соглашений с городом безвозмездно передадут ему в собственность

    Всего в рамках комплексной застройки «На Царскосельских холмах» запланировано строительство 12 детских садов и пять школ.

    Фото: пресс-служба СЗ «Терминал-ресурс»

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