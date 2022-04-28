В Пушкинском районе откроется новый детский сад

Новый детский сад на 240 мест, который строится в Пушкинском районе, планируют сдать с опережением срока. Как сообщает застройщик территории на Царскосельских холмах СЗ «Терминал-Ресурс», также получено разрешение на строительство школы на 825 мест.

Строительные работы в садике планируют завершить уже в этом году. Внутри будут бассейн и несколько крытых игровых площадок для дошкольников разных возрастов. Что касается школы, то она по плану должна открыть свои двери ученикам в 2025 году.

Оба объекта в рамках соглашений с городом безвозмездно передадут ему в собственность