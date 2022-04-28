В тюменском Ишиме полыхает торговый центр. Его спасают шесть пожарных расчетов

В городе Ишиме Тюменской области огонь полностью охватил крышу торгово-выставочного центра «Гагаринский». Очевидцы 28 апреля делятся в соцсетях фотографиями и видео с клубами черного дыма, окутавшего здание.
«Не менее шести пожарных расчётов ведут борьбу с огнём в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Продолжается локализация очага горения», — сообщают в городской администрации.
На помощь пожарным прибыла автовышка. Сведений о пострадавших пока нет.
ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что людей эвакуировали до приезда спасателей. Огонь охватил 4 800 кв. м.