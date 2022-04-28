Беглов обвинил «коллективный Запад» в попытках уничтожить достижения России

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «коллективный Запад» пытается перечеркнуть будущее России. Такое мнение градоначальник высказал 28 апреля во время часа правительства в Заксобрании города.

«Атака, которой подвергается наше государство, не имеет аналогов. Коллективный Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить все наши достижения, лишить будущего наших детей, перечеркнуть будущее нашей страны. Но Россия преодолевала и не такие трудности», — сказал Беглов.



Он назвал 2021 год результативным и успешным для Петербурга. А по ряду направлений — «прорывным».



Во время отчета губернатора депутатам ограничили возможность задавать вопросы — всего по одному от фракции.

