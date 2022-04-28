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    Беглов обвинил «коллективный Запад» в попытках уничтожить достижения России

    1365
    13 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «коллективный Запад» пытается перечеркнуть будущее России. Такое мнение градоначальник высказал 28 апреля во время часа правительства в Заксобрании города.

    «Атака, которой подвергается наше государство, не имеет аналогов. Коллективный Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить все наши достижения, лишить будущего наших детей, перечеркнуть будущее нашей страны. Но Россия преодолевала и не такие трудности», — сказал Беглов.

    Он назвал 2021 год результативным и успешным для Петербурга. А по ряду направлений — «прорывным».

    Во время отчета губернатора депутатам ограничили возможность задавать вопросы — всего по одному от фракции.

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    Комментарии (13)

    angel of death
    интересно, а текст песни группы Ленинград: "в Питере *****, пока так.... а бегловская лопата, что и где она гребёт?" - тоже запад сочинял? и сразу на русском языке? =/
    сомневаюсь...
    душилидушили
    Помощь коллективного Запада в этом не требуется, сами прекрасно справляемся!
    Джеко
    Сам на мерседесе ездеешь?! Лицемер! В зеркало посмотри.
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