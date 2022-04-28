«Фонтанка» проводит правовую дискуссию «Право в сфере ретейла» в прямом эфире

В прямом эфире на канале «Фонтанки» в YouTube проходит правовая дискуссия «Право в сфере ретейла».
В дискуссии принимают участие Алексей Мельников, генеральный директор компании «Марвел Дистрибуция», Александра Вареникова, судья Арбитражного суда СПб и ЛО.
Программа дискуссии
Первая сессия:
- Оксана Васильева, начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Петербурга. Надзор за соблюдением трудовых прав граждан в современных экономических условиях.
- Руслан Нагайбеков, адвокат, партнёр Юридической конторы Гессена. Ретейл в условиях политических ограничений.
- Алексей Мельников, генеральный директор компании «Марвел Дистрибуция». Цифровой ретейл в непростую эпоху.
- Полина Портнова, юрист «Апелляционного центра». Возможности привлечения иностранных собственников к субсидиарной ответственности по обязательствам российских торговых компаний.
Вторая сессия:
- Галина Разумова, заведующая отделом регистрации средств индивидуализации ФИПС. Актуальные вопросы регистрации распоряжения правами по договорам коммерческой концессии (франчайзинга) и договорам залога.
- Екатерина Ковалева, патентный поверенный фирмы «Патентика». Товарные знаки и ретейл. Возможности и риски.
В дискуссии также участвуют:
- Алина Алботова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Петербурга,
- Валерия Ключник, директор по правовым вопросам ТД «РеалЪ-Свежие продукты».
- Мария Евневич, генеральный директор торговой сети «Максидом».
- Людмила Верескун, директор по правовым вопросам концерна «Питер».