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    «Фонтанка» проводит правовую дискуссию «Право в сфере ретейла» в прямом эфире

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    В прямом эфире на канале «Фонтанки» в YouTube проходит правовая дискуссия «Право в сфере ретейла».

    В дискуссии принимают участие Алексей Мельников, генеральный директор компании «Марвел Дистрибуция», Александра Вареникова, судья Арбитражного суда СПб и ЛО.

    Программа дискуссии

    Первая сессия:

    • Оксана Васильева, начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Петербурга. Надзор за соблюдением трудовых прав граждан в современных экономических условиях.
    • Руслан Нагайбеков, адвокат, партнёр Юридической конторы Гессена. Ретейл в условиях политических ограничений.
    • Алексей Мельников, генеральный директор компании «Марвел Дистрибуция». Цифровой ретейл в непростую эпоху.
    • Полина Портнова, юрист «Апелляционного центра». Возможности привлечения иностранных собственников к субсидиарной ответственности по обязательствам российских торговых компаний.

    Вторая сессия:

    • Галина Разумова, заведующая отделом регистрации средств индивидуализации ФИПС. Актуальные вопросы регистрации распоряжения правами по договорам коммерческой концессии (франчайзинга) и договорам залога.
    • Екатерина Ковалева, патентный поверенный фирмы «Патентика». Товарные знаки и ретейл. Возможности и риски.

    В дискуссии также участвуют:

    • Алина Алботова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Петербурга,
    • Валерия Ключник, директор по правовым вопросам ТД «РеалЪ-Свежие продукты».
    • Мария Евневич, генеральный директор торговой сети «Максидом».
    • Людмила Верескун, директор по правовым вопросам концерна «Питер».

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