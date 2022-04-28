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    Почти как котики. Посмотрите, как сотрудники зоопарка носят пингвинят и надевают им крылометки

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    Московский зоопарк показывает подрастающих пингвинят Гумбольдта. Сначала вылупились три, а потом ещё два.

    «Умка (мама) и Нокс (папа) — молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй — 14-го. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 кг. Птенцы еще покрыты детским пухом. Где-то через две недели он должен начать сменяться на основное перо, что позволит им заходить в воду», — рассказывают в зоопарке 28 апреля.

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    Родители вместе ухаживают за малышами. В природе бывает по-разному, например иногда папа может больше охранять гнездо, а мама — сидеть с птенцом. Умка и Нокс же сменяют друг друга равномерно. Сейчас их кормят три раза в день, поскольку им приходится делиться с детёнышами. А обычно у пингвинов двухразовое питание.

    «Имен у птенцов пока нет, мы присматриваемся к их характерам. Пол также будет определен позже — к зиме. Для этого потребуется анализ крови, а мы хотим как можно меньше беспокоить наших малышей. Так что пока мы их просто деликатно чипировали и поставили крылометки, чтобы лучше их узнавать при необходимости», — говорит гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

    Предыдущая троица появилась на свет в январе. Посмотрите, как родители кормят их.

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