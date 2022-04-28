Почти как котики. Посмотрите, как сотрудники зоопарка носят пингвинят и надевают им крылометки

Московский зоопарк показывает подрастающих пингвинят Гумбольдта. Сначала вылупились три, а потом ещё два.



«Умка (мама) и Нокс (папа) — молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй — 14-го. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 кг. Птенцы еще покрыты детским пухом. Где-то через две недели он должен начать сменяться на основное перо, что позволит им заходить в воду», — рассказывают в зоопарке 28 апреля.

