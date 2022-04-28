Автодилер Inchcape продает бизнес местному менеджменту за 76 миллионов евро

Британский автодилер премиум-марок Inchcape (Toyota, Audi, BMW, Jaguar Land Rover) уходит из России и продает бизнес местному менеджменту за 76 млн евро с рассрочкой на 5 лет, сообщают 28 апреля «Ведомости» со ссылкой на отчет компании.
«Мы согласовали продажу российского бизнеса местному менеджменту, возглавлять который продолжат нынешние исполнительный и финансовый директора. Мы считаем, что это решение наилучшим образом отвечает потребностям наших партнеров-производителей, обеспечивая при этом постоянную занятость наших коллег из России», — говорится в сообщении.
Компания планирует закрыть эту сделку в мае 2022 года, стоимость российского бизнеса оценивается в 76 млн евро. Эту сумму местный менеджмент будет выплачивать в течение пяти лет. «Выручка от продажи будет инвестирована в развитие нашего основного дистрибуторского бизнеса. Inchcape не намерена повторно выходить на российский рынок», — подчеркивают в компании.
Inchcape владеет дилерскими центрами в Москве, представляющими премиальные бренды Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar и др. В Санкт-Петербурге группа компаний управляет двумя дилерскими центрами, предоставляя услуги по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей Rolls-Royce и Peugeot. Согласно отчету компании, в 2021 году российский бизнес принес Inchcape выручку около 740 млн фунтов стерлингов и прибыль до налогообложения в размере 47 млн фунтов стерлингов.