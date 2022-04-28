Автодилер Inchcape продает бизнес местному менеджменту за 76 миллионов евро

Британский автодилер премиум-марок Inchcape (Toyota, Audi, BMW, Jaguar Land Rover) уходит из России и продает бизнес местному менеджменту за 76 млн евро с рассрочкой на 5 лет, сообщают 28 апреля «Ведомости» со ссылкой на отчет компании.



«Мы согласовали продажу российского бизнеса местному менеджменту, возглавлять который продолжат нынешние исполнительный и финансовый директора. Мы считаем, что это решение наилучшим образом отвечает потребностям наших партнеров-производителей, обеспечивая при этом постоянную занятость наших коллег из России», — говорится в сообщении.