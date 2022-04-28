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    Петербуржец оспорил наказание за поимку с пивом у клуба. Его нарушение не смогли доказать

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    Мужчину оштрафовали за прогулку с пивом возле петербургского клуба, но он смог избежать наказания. Суд не нашел доказательств проступка.

    Как сообщает 28 апреля объединенная пресс-служба городских судов, летом Игорь отправился на вечеринку в клуб Wonderland, чтобы послушать электронную музыку. За вход он отдал 300 рублей, а потом за 200 рублей купил в баре банку пива, но не допил ее – не понравился вкус.

    Около девяти вечера Игорь вышел во двор клуба – туда могли попасть только посетители с билетами. Там он попался полицейским, которые заявили, что у клуба нет лицензии на продажу алкоголя, увезли мужчину в отдел и составили протокол о распитии в общественном месте.

    Игоря оштрафовали на 500 рублей, но он себя виновным не считал и подал жалобу. По его словам, клуб – не общественное место, а место общественного питания, а об отсутствующей лицензии он знать не мог. В постановлении о нарушении Игоря не было указано, где именно он распивал алкоголь, и Кировский райсуд счел, что обстоятельства не доказаны.

    Дело прекратили, Игорь смог избежать штрафа.

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