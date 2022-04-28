Петербуржец оспорил наказание за поимку с пивом у клуба. Его нарушение не смогли доказать

Мужчину оштрафовали за прогулку с пивом возле петербургского клуба, но он смог избежать наказания. Суд не нашел доказательств проступка.



Как сообщает 28 апреля объединенная пресс-служба городских судов, летом Игорь отправился на вечеринку в клуб Wonderland, чтобы послушать электронную музыку. За вход он отдал 300 рублей, а потом за 200 рублей купил в баре банку пива, но не допил ее – не понравился вкус.



Около девяти вечера Игорь вышел во двор клуба – туда могли попасть только посетители с билетами. Там он попался полицейским, которые заявили, что у клуба нет лицензии на продажу алкоголя, увезли мужчину в отдел и составили протокол о распитии в общественном месте.

