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    Смольный рассказал, как будет работать общественный транспорт до конца майских праздников

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    Комитет по транспорту Петербурга опубликовал график работы общественного транспорта, а также пригородных электричек в конце апреля — начале мая. В ведомстве уточнили, в какие дни и по какому расписанию они будут ходить.

    Городской и пригородный наземный общественный транспорт Петербурга 29 апреля будет работать по пятничному графику, затем с 30 апреля по 3 мая — по графику выходного дня, сообщает 28 апреля пресс-служба комитета. Потом с 4 по 6 мая — снова по расписанию будних дней, а с 7 по 10 мая — по выходному.

    Пригородные электропоезда 30 апреля, 1 и 2 мая будут работать по графику субботы, 3 мая — по воскресному, затем с 7 по 9 мая — вновь по субботнему и 10 мая — по графику воскресенья. Подробное расписание электричек можно узнать на сайте АО «СЗППК».

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