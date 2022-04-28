VK списала почти 10 млрд рублей из-за обесценивания доли в СП «AliExpress Россия»

«В первом квартале 2022 года, учитывая значительную экономическую неопределенность, особенно влияющую на рынки электронной коммерции, группа признала убытки от обесценения совместного предприятия AliExpress в размере 9 млрд 866 млн рублей, включая обесценение гудвила в размере 4 млрд 468 млн рублей, которое составляет часть балансовой стоимости инвестиций в совместное предприятие AliExpress», — говорится в документе.

VK в первом квартале 2022 года списала 9,9 млрд рублей из-за обесценивания доли в СП «AliExpress Россия» на фоне экономической неопределенности, сообщается 28 апреля в отчете компании.

Также в отчете сообщается об основных результатах VK за первый квартал. Скорректированная выручка составила 30,9 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая скорректированная EBITDA сократилась на 51% год к году (до 2,9 млрд руб.). Общий скорректированный чистый убыток составил 7,3 млрд руб. против 998 млн руб. в прошлом году. Общая выручка по МСФО увеличилась на 10% (до 30,5 млрд руб.). Общий чистый убыток по МСФО — 54,9 млрд руб. против 2,4 млрд в первом квартале прошлого года.

Помимо 9,9 млрд рублей, списанных из-за обесценения доли компании в «Aliexpress Россия», также были списаны 2,96 млрд руб. из-за обесценения ее доли в «О2О Холдинге», связанной с прекращением работы такси-сервиса «Ситимобил».