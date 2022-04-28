Сотовые операторы повысили цены на действующие тарифы

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 повысили цены на новые и архивные тарифы, сообщает 28 апреля «Коммерсантъ».



В «МегаФоне» рост цен составил порядка 30 рублей для планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум». «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи» — поясняют в «МегаФоне».

«МТС» поднял цены на 30–50 рублей для «Нетариф» и «Нетариф Джуниор». В компании заявили, что для действующих абонентов ничего не изменилось.