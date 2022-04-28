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    Сотовые операторы повысили цены на действующие тарифы

    1938
    3 комментария

    МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 повысили цены на новые и архивные тарифы, сообщает 28 апреля «Коммерсантъ».

    В «МегаФоне» рост цен составил порядка 30 рублей для планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум». «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи» — поясняют в «МегаФоне».

    «МТС» поднял цены на 30–50 рублей для «Нетариф» и «Нетариф Джуниор». В компании заявили, что для действующих абонентов ничего не изменилось.

    Также операторы стали активно переводить действующие тарифы в архив и запускать новые. В Tele2 вместо «Супер онлайн+» появился «Супер разговор», обновились тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». «Вымпелком», в свою очередь, закрыл тариф «Анлим».

    Напомним, 20 апреля ФАС опубликовала заявление, согласно которому российские операторы сотовой связи могут повышать цены и с учетом текущего уровня инфляции. По данным аналитиков, в апреле услуги связи подорожали на 10%, инфляция в марте — 16%. Они также уверяют, что дальнейшего роста цен не стоит из-за высокой конкуренции между

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Эт хорошо. Эт значит можно будет больше не платить.
    ***_555
    Яровые всходят
    Александр Н
    МТС сначала повысила "Нетариф" для действующих абонентов, оставив старую цену для новых. А теперь повысила и для новых.
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