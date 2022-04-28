Сотовые операторы повысили цены на действующие тарифы

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 повысили цены на новые и архивные тарифы, сообщает 28 апреля «Коммерсантъ».
В «МегаФоне» рост цен составил порядка 30 рублей для планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум». «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи» — поясняют в «МегаФоне».
«МТС» поднял цены на 30–50 рублей для «Нетариф» и «Нетариф Джуниор». В компании заявили, что для действующих абонентов ничего не изменилось.
Также операторы стали активно переводить действующие тарифы в архив и запускать новые. В Tele2 вместо «Супер онлайн+» появился «Супер разговор», обновились тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». «Вымпелком», в свою очередь, закрыл тариф «Анлим».
Напомним, 20 апреля ФАС опубликовала заявление, согласно которому российские операторы сотовой связи могут повышать цены и с учетом текущего уровня инфляции. По данным аналитиков, в апреле услуги связи подорожали на 10%, инфляция в марте — 16%. Они также уверяют, что дальнейшего роста цен не стоит из-за высокой конкуренции между