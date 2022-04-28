Петербургской туристической отрасли добавляют льгот

В Петербурге в 2022 году полностью освободят от уплаты земельного налога, а также налогов на имущество Морской пассажирский порт, гостиницы, санатории и конгрессно-выставочные компании. Законопроект губернатора Заксобрание единогласно поддержало в первом чтении 28 апреля.

Кроме того, для этих участников туристической отрасли и организаций в сфере научных исследований и разработок, которые применяют упрощенную систему налогообложения, установят минимальные ставки в размере 3% (если объектом налогообложения являются доходы) и 5% (если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов).

Также полностью освобождаются от уплаты имущественных налогов владельцы недвижимости в отношении объектов недвижимости, переданных в аренду для осуществления указанных видов деятельности.

По данным представителя губернатора в парламенте Константина Сухенко, в случае принятия законопроекта выпадающие доходы города составят около 970 млн рублей.



Единоросс Алексей Макаров выразил неудовольствие, что предлагается предоставить льготы отелям с акционерами из «недружественных стран». И привел данные агрегатора вакансий, согласно которым зарплаты в этих отелях значительно ниже средней по Петербургу.



Коммунист Александр Рассудов заявил, что поддерживает законопроект, но считает, что город мог бы быть более щедр. Он подчеркнул, переборщить с льготами невозможно и каждый оставленный в обороте рубль позднее вернется сторицей. Депутат предложил снизить УСН с 3% до 1%. Представитель фракции КПРФ Ирина Иванова, глава парламентской комиссии по промышленности и экономике, рассказала, что получила много положительных отзывов на законопроект.

