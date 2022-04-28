Росгвардеец застрелил пациента с ножом, которого три дня спасали врачи в Тульской области

Страха натерпелся медперсонал Киреевской больницы в Тульской области, когда по коридорам стал бродить пациент с ножом. Его перевели в палату после трех дней в реанимации.



ЧП в стационаре произошло ночью 28 апреля, сообщает Тульская служба новостей. По данным издания, три дня назад 42-летнего мужчину доставили в больницу с проблемами поджелудочной. Его поместили в реанимацию, а 27 апреля перевели в палату. Ночью он где-то достал нож и пошел к сестринской, где стал угрожать медперсоналу.



В больнице успели нажать тревожную кнопку, на место выехала Росгвардия. Сотрудники предприняли попытку уговорить пациента сдаться, но он пошел на них с ножом. По предварительной информации, пришлось применить оружие. Пациент получил ранение. Спасти его не удалось.

