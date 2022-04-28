Съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского будут закрывать до середины мая

В мае на Западном скоростном диаметре Петербурга начнут плановые работы по восстановлению дорожного покрытия. В том числе ремонт ждет один из съездов на южной развязке с КАД.
На съезде с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе заменят деформационный шов, сообщает 28 апреля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Связанные с этим ограничения стартуют уже в конце апреля и продлятся почти до середины мая. Планируется частично и полностью закрывать проезд по двухполосному съезду.
Перекрытия намечены на следующие дни:
- с 22:00 29 апреля до 23:00 7 мая — закрыта правая полоса,
- с 23:00 7 мая до 7:00 16 мая — закрыта левая полоса,
- с 1:00 11 мая до 5:00 11 мая — съезд полностью закрыт.
Во время работ съехать с ЗСД на КАД на южной развязке можно будет в сторону Таллинского шоссе.