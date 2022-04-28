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    В Учебном переулке тушили мусор в неработающем пищеблоке больницы

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    Городская больница № 2 дымила утром, но пациенты могли спокойно наблюдать за этим из окон.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
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    В дежурную службу МЧС Петербурга сообщение о возгорании на территории стационара в Учебном переулке, 5, поступило в 10:41, как сообщили в пресс-службе ведомства 28 апреля.

    В неэксплуатируемом помещении пищеблока горел мусор в подвале на площади 5 квадратных метров.

    Здание находится на реконструкции, проводились строительные работы.

    Как сообщили в Городской многопрофильной больнице №2, отдельно стоящее от больницы здание по адресу Учебный переулок, литера Б, - сейчас является объектом капитального ремонта, на котором рабочие убирали строительный мусор, в том числе пластиковый. Когда он загорелся, задымление стало сильным. Прибывшая команда МЧС пожар быстро потушила, сейчас помещения проветриваются. Ущерба зданию не нанесено, пострадавших нет.

    Причины возгорания выясняются.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

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