В Учебном переулке тушили мусор в неработающем пищеблоке больницы

Городская больница № 2 дымила утром, но пациенты могли спокойно наблюдать за этим из окон.

В дежурную службу МЧС Петербурга сообщение о возгорании на территории стационара в Учебном переулке, 5, поступило в 10:41, как сообщили в пресс-службе ведомства 28 апреля.



В неэксплуатируемом помещении пищеблока горел мусор в подвале на площади 5 квадратных метров.



Здание находится на реконструкции, проводились строительные работы.



Как сообщили в Городской многопрофильной больнице №2, отдельно стоящее от больницы здание по адресу Учебный переулок, литера Б, - сейчас является объектом капитального ремонта, на котором рабочие убирали строительный мусор, в том числе пластиковый. Когда он загорелся, задымление стало сильным. Прибывшая команда МЧС пожар быстро потушила, сейчас помещения проветриваются. Ущерба зданию не нанесено, пострадавших нет.