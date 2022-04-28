На Парашютной сожгли грузовик на охраняемой стоянке, досталось и двум соседним

Три грузовых автомобиля пострадали от огня на охраняемой стоянке в Приморском районе Петербурга. Полиция расследует этот случай как поджог.
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В 1:21 27 апреля в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что на Парашютной улице, 12, горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские установили, что на охраняемой стоянке полыхает грузовик MAN 2008 года выпуска, принадлежащий строительной фирме. В результате у машины полностью выгорела кабина. Кроме того, у двух соседних грузовиков — «Газели», принадлежащей коммерческой фирме, и частного MAN — оплавились пластик и лакокрасочное покрытие. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 апреля.
По словам водителя сгоревшего большегруза, автомобиль стоял на этой стоянке полтора месяца и электропитание у него было отключено. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).