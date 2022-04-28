Петербург — на втором месте по популярности туристических бронирований на лето

По популярности туристического бронирования на летние даты Петербург находится на втором месте после Краснодарского края. Об этом 28 апреля на заседании Заксобрания сообщил глава городского комитета по экономической политике Валерий Москаленко.



Чиновник привел данные, согласно которым по итогам 2019 года объем туристического потока в городе составил 10,1 млн человек, в 2020 году он упал втрое и составил 3,9 млн человек, а в 2021 вырос до 6,1 млн человек. Из них 5,8 млн — российские туристы.



«По текущему году, конечно, мы рассчитываем, что туристический поток сохранится хотя бы на уровне прошлого года. И мы на сегодняшний день по популярности бронирования на лето второе место после Краснодарского края занимаем», — сказал председатель комитета.

