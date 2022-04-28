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    «В связи с недоказанностью обстоятельств». Жительнице Красноярска отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ

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    10 комментариев

    Красноярский суд отменил местной жительнице Вере Котовой штраф за антивоенную надпись на снегу. Об этом накануне, 27 апреля, рассказали местный телеканал ТВК со ссылкой на пресс-службу суда и сама женщина на своей странице во «ВКонтакте».

    «Мне отменили штраф 30 тысяч, хотя я пришла в суд без защитника. Спасибо тем, кто переживал», — написала Котова в соцсети.

    В пресс-службе краевого суда пояснили, что производство по делу отменили «в связи с недоказанностью обстоятельств».

    Веру Котову оштрафовали 6 марта на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, максимальное наказание для граждан — административный штраф до 50 тыс. руб.). 17 апреля активистка обжаловала решение суда.

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    Комментарии (10)

    JohnPalych
    У судьи появились основания не доверять сотрудникам полиции? Это новация!
    Kit.
    На судью сейчас не заведут дело за дискредитацию?
    265055770
    Оказывается, женщины могут писать на снегу? Я думал, этим только мужики занимаются.
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