«В связи с недоказанностью обстоятельств». Жительнице Красноярска отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ

Красноярский суд отменил местной жительнице Вере Котовой штраф за антивоенную надпись на снегу. Об этом накануне, 27 апреля, рассказали местный телеканал ТВК со ссылкой на пресс-службу суда и сама женщина на своей странице во «ВКонтакте».



«Мне отменили штраф 30 тысяч, хотя я пришла в суд без защитника. Спасибо тем, кто переживал», — написала Котова в соцсети.



В пресс-службе краевого суда пояснили, что производство по делу отменили «в связи с недоказанностью обстоятельств».



Веру Котову оштрафовали 6 марта на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, максимальное наказание для граждан — административный штраф до 50 тыс. руб.). 17 апреля активистка обжаловала решение суда.

