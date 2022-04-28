Торопливый доставщик пытался сбить машину в «кармане» у «Приморской»

«Фонтанка.ру»
Велосипедист и автомобилист не разминулись друг с другом утром 28 апреля в Василеостровском районе Петербурга. Итог спешки попал на камеру.
Как стало известно «Фонтанке», в «кармане» возле станции метро «Приморская» столкнулись доставщик на велосипеде и легковой автомобиль. На записи видно, как велосипедист едет по тротуару и, не притормаживая, пытается пересечь проезжую часть. В этот момент по ней в «карман» выезжает автомобиль, и доставщик влетает ему в переднее колесо. Вероятно, он не заметил машину из-за припаркованного у тротуара автомобиля.
Судя по видео, серьезных травм торопливый доставщик не получил. После падения он самостоятельно встал и оттащил велосипед в сторону.