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    Торопливый доставщик пытался сбить машину в «кармане» у «Приморской»

    2498
    5 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Велосипедист и автомобилист не разминулись друг с другом утром 28 апреля в Василеостровском районе Петербурга. Итог спешки попал на камеру.

    Как стало известно «Фонтанке», в «кармане» возле станции метро «Приморская» столкнулись доставщик на велосипеде и легковой автомобиль. На записи видно, как велосипедист едет по тротуару и, не притормаживая, пытается пересечь проезжую часть. В этот момент по ней в «карман» выезжает автомобиль, и доставщик влетает ему в переднее колесо. Вероятно, он не заметил машину из-за припаркованного у тротуара автомобиля.

    Судя по видео, серьезных травм торопливый доставщик не получил. После падения он самостоятельно встал и оттащил велосипед в сторону.

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    Комментарии (5)

    art1354
    Как надоели эти курьки на вело и само. Вот не понимаю людей, которые этим пользуются тётушка лень, видимо совсем одолела.
    Alex000
    Водителю можно только посочувствовать теперь...
    Таких "подставлял" на дорогах ездит чуть более, чем до фига, сезон самоубийц открыт.
    vic_5e4cd1938d1a8
    Всех мобильных доставщиков, разъезжающих по тротуарам в ад.
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