Произошло чудо. Бурые лягушки в Ленобласти стали голубыми и готовы обниматься

В болотах под Петербургом в эти дни можно наблюдать чудесное превращение: самцы остромордой лягушки начали менять свою окраску с бурой на небесно-голубую. Их цель — понравиться самкам в брачный период.

«Круглый год остромордые лягушки имеют бурую окраску, и только весной женихи преображаются. Таким эффектным цветом тела и характерным кваканьем, которое издают исключительно самцы, женихи привлекают к себе внимание невест. Для усиления звука самцы раздувают свой горловой мешок», — рассказывает петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» 28 апреля.

Лягушки большую часть жизни проводят в лесах, но весной массово устремляются к воде, к нерестилищам, чтобы отметать икру. Самцы крепко обнимают самок, тем помогая им избавиться от тысяч икринок, а затем уже в воде оплодотворяют их. Такие объятия имеют специальное название — амплексус. Для них у самцов на пальцах передних конечностей есть шершавые «брачные мозоли».



«До конца механизм изменения цвета у самцов остромордой лягушки не исследован. Ясно только, что процесс этот схож с изменением цвета у хамелеонов, и происходит благодаря хроматофорам — особым клеткам кожи, в которых содержится пигмент. Самки после откладывания икры возвращаются в лес. А самцы остаются на нерестилище почти месяц, чтобы постоянно оплодотворять икру вновь прибывающих сюда самок — и самоотверженно охраняют здесь огромное количество икры», — объясняет Павел Глазков.

